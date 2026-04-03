Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn trước khi thảo luận về giải giáp vũ khí

Ngày 3/4, Nhóm vũ trang Palestine Hamas thông báo với các nhà trung gian rằng, họ sẽ không bàn về việc từ bỏ vũ khí nếu không có đảm bảo rằng Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza, theo kế hoạch giải giáp do “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn trước khi thảo luận về giải giáp vũ khí. Ảnh: BBC News

Việc Hamas giải giáp là điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán nhằm thực thi kế hoạch của Tổng thống Trump cho Dải Gaza, đồng thời củng cố thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 chấm dứt hai năm chiến tranh toàn diện.

Một phái đoàn Hamas đã gặp các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo trong hai ngày từ ngày mùng 1-2/4 để đưa ra phản hồi ban đầu về đề xuất giải giáp mà nhóm này nhận được vào tháng trước, theo hai nguồn tin từ Ai Cập và một quan chức Palestine. Các nguồn tin cho biết, Hamas đề xuất nhiều yêu cầu và sửa đổi đối với kế hoạch, trong đó nhấn mạnh chấm dứt các vi phạm của Israel, thực hiện đầy đủ các điều khoản và rút quân khỏi Gaza.

Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong khi Israel khẳng định các cuộc không kích nhằm ngăn chặn các mối đe dọa sắp xảy ra từ các nhóm vũ trang. Nhóm cũng yêu cầu làm rõ việc Israel tiếp tục mở rộng các khu vực kiểm soát, trong bối cảnh Israel vẫn duy trì quyền kiểm soát phần lớn Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn.

Các cuộc không kích của Israel và Hamas. Ảnh: AFP

Các nguồn tin cũng cho biết Hamas không muốn bàn về giải giáp vũ khí trước khi những vấn đề này được giải quyết. Hai quan chức Hamas từ chối bình luận chi tiết về nội dung cuộc họp, trong khi phía Israel và đại diện Hội đồng Hòa bình chưa phản hồi.

Một nguồn tin am hiểu nhận định phản hồi của Hamas đồng nghĩa rằng các cuộc đàm phán về việc giải giáp vũ khí khó có thể tạo đột phá ngay lập tức. Mỹ có thể tiến hành các dự án tái thiết mà không cần Hamas giải giáp, nhưng chỉ ở những khu vực nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát quân sự của Israel.

Hamas tiến hành các cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng theo số liệu Israel. Chiến dịch kéo dài hai năm của Israel đã khiến hơn 72.000 người Palestine, phần lớn là dân thường, thiệt mạng, gây nạn đói, phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng và buộc phần lớn dân cư phải di tản nhiều lần, theo cơ quan y tế Gaza.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters