Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công và phát triển hạ tầng

Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương “Phải bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, yêu cầu phát triển của từng vùng, từng địa bàn”. Đó là yêu cầu được đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 28 tổ chức ngày 21/5, khi cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa.

Theo dự thảo Nghị quyết, việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 được xác định trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan; bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất, đồng thời tăng cường phân cấp, tạo quyền chủ động cho các ngành, địa phương, nhất là cấp xã.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu việc phân bổ nguồn vốn phải phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, manh mún trong đầu tư công.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết; đồng thời cho rằng việc xây dựng cơ chế phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn mới phải bám sát yêu cầu phát triển trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ.

Nhiều ý kiến đề nghị cần lượng hóa rõ hơn các tiêu chí phân bổ vốn, ưu tiên cho các công trình động lực, liên kết vùng, hạ tầng thiết yếu tại khu vực miền núi, vùng khó khăn; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, gắn trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn.

Các ý kiến phát biểu thảo luận cũng đề nghị dự thảo tờ trình cần làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xác định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trong dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu rà soát kỹ mối quan hệ giữa Nghị quyết với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình trước đó, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong điều hành ngân sách mà còn là công cụ quan trọng để định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực công bằng, hợp lý giữa các vùng, địa phương; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định. Đồng thời, giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng nội dung bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền liên quan đến điều chỉnh vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026; việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030; chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa; danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn; đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; danh mục các công trình dự án thu hồi đất, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2026; quy định mức chi phí quản lý thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiếu