Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về nghị quyết quyền chiến tranh Iran

Hạ viện Mỹ ngày 21/5 đã hoãn cuộc bỏ phiếu đối với nghị quyết về quyền chiến tranh, vốn nhằm hạn chế chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Iran, trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Cộng hòa không đủ số phiếu để bác bỏ đề xuất này.

Toàn cảnh Hạ Viện Mỹ. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu được đưa ra bởi Đảng Dân chủ nhằm yêu cầu chính quyền Trump rút quân khỏi chiến dịch tại Iran nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, khi khả năng thất bại trở nên rõ ràng, lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện đã quyết định không tiến hành bỏ phiếu và dời sang tháng 6.

Động thái này tiếp tục cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ rệt tại Quốc hội Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Iran, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn 60 ngày và chưa có lối thoát chính trị rõ ràng.

Một số nghị sĩ Dân chủ cáo buộc phía Cộng hòa “né tránh trách nhiệm”, cho rằng việc trì hoãn bỏ phiếu nhằm tránh sức ép công khai về mức độ ủng hộ chiến sự. Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa khẳng định việc hoãn bỏ phiếu nhằm bảo đảm tất cả nghị sĩ có cơ hội tham gia đầy đủ.

Theo Đạo luật Quyền chiến tranh năm 1973 của Mỹ, Tổng thống chỉ được phép duy trì hoạt động quân sự trong 60 ngày nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng thời hạn này đã hết và Quốc hội cần phải tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries phát biểu, trong khi Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và nghị sĩ Pete Aguilar lắng nghe tại một cuộc họp báo trên Đồi Capitol, ngày 21/5/2026. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Nhà Trắng lập luận rằng các yêu cầu của đạo luật không còn áp dụng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran có hiệu lực từ đầu tháng 4.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo trên mạng xã hội rằng, quân đội Mỹ cần sẵn sàng cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân phù hợp.

Giới quan sát nhận định, việc hoãn bỏ phiếu phản ánh áp lực chính trị ngày càng tăng đối với chính quyền Mỹ, trong bối cảnh tranh luận về thẩm quyền phát động và kéo dài chiến tranh đang trở thành vấn đề gây chia rẽ sâu sắc tại Washington.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.