Xã Quý Lộc ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng

Sáng 21/5, UBND xã Quý Lộc đã tổ chức Lễ ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn xã năm 2026 nhằm xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Quý Lộc đã triển khai Kế hoạch ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn xã năm 2026, trong đó xây dựng lộ trình triển khai Kế hoạch theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn chuẩn bị từ ngày 13/5 đến 20/5/2026 tập trung tuyên truyền, rà soát, ký cam kết, thành lập tổ công tác và chuẩn bị lực lượng, phương tiện.

Giai đoạn cao điểm từ ngày 21/5 đến 30/7/2026 huy động tối đa lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Từ ngày 01/8/2026 đến hết năm 2026, xã Quý Lộc sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đưa công tác quản lý trật tự công cộng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, đơn vị và các thôn trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng xã Quý Lộc ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngay trong ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng của xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; xử lý tình trạng họp chợ sai quy định, đỗ xe không đúng nơi quy định và tập kết vật liệu xây dựng gây mất mỹ quan đô thị.

Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Quý Lộc khởi công dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè tại tuyến đường Hai Bà Trưng.

Nhân dịp này, xã Quý Lộc đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè tại tuyến đường Hai Bà Trưng dài hơn 2,5km với tổng trị giá 22 tỷ đồng (trong đó có gần 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, 13 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa). Công trình dự kiến sẽ được khẩn trương hoàn thành trong thời gian 2 tháng nhằm chỉnh trang hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường, bảo đảm thuận lợi cho Nhân dân đi lại, kinh doanh, sinh hoạt và tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kim Dung