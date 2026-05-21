Từ vùng cửa ngõ đến cực tăng trưởng mới phía Bắc Thanh Hóa

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh về công nghiệp, hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Trong chiến lược phát triển mới của tỉnh, khu vực phía Bắc đang dần hình thành một cực tăng trưởng mới xoay quanh trục Bỉm Sơn – Hà Trung. Trong đó, Hà Long nổi lên như một khu vực đáng chú ý nhờ lợi thế quy hoạch, giao thông và dư địa phát triển lớn.

Từ một xã thuần nông nằm ven Quốc lộ 1A có vị trí gần Hà Nội, Hà Long đang từng bước chuyển mình thành đô thị công nghiệp – dịch vụ mới ở phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Lợi thế cửa ngõ kết nối vùng cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn đang mở ra dư địa lớn để khu vực này phát triển công nghiệp, logistics và đô thị trong giai đoạn tới.

Quy hoạch mở đường cho đô thị hóa

Một trong những động lực quan trọng nhất của Hà Long hiện nay là định hướng phát triển đô thị ngày càng rõ nét. Ngày 28/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung (cũ) đã tổ chức Lễ công bố thành lập thị trấn Hà Long. Đến ngày 01/7/2025, Hà Long tiếp tục sáp nhập với các xã Hà Bắc và Hà Giang để hình thành xã Hà Long mới. Theo quy hoạch đến năm 2030, Hà Long sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển theo định hướng đô thị và từng bước hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp lên phường.

Hành trình “từ xã lên phường” không chỉ là thay đổi về cấp hành chính mà còn mở ra giai đoạn tăng tốc về đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, bởi quá trình này đòi hỏi địa phương phải đáp ứng đồng bộ các tiêu chí về dân số, hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ đô thị hóa. Thực tế, nhiều hạng mục giao thông, chỉnh trang cảnh quan và hạ tầng xã hội tại Hà Long đã và đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Theo quy hoạch mới, Hà Long không còn là vùng ven của huyện Hà Trung mà đang trở thành phần mở rộng của hành lang công nghiệp – đô thị phía Bắc Thanh Hóa.

Lợi thế giao thông tạo động lực phát triển

Vị trí cửa ngõ phía Bắc là lợi thế nổi bật của Hà Long. Đây là khu vực nằm trên trục giao thương Bắc – Nam, nơi dòng hàng hóa từ miền Bắc vào Thanh Hóa và ngược lại đều đi qua. Hà Long đồng thời sở hữu nút giao cao tốc Gia Miêu – điểm kết nối quan trọng giữa Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn và Thạch Thành.

Từ Hà Long có thể kết nối nhanh tới Quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 217B, tỉnh lộ 522B và tuyến đường sắt Bắc – Nam. Hệ thống giao thông đa tầng này tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics, công nghiệp và dịch vụ thương mại.

Nút giao Gia Miêu là cửa ngõ giao thông huyết mạch đóng vai trò quan trọng kết nối giao thương và du lịch cho xã Hà Long.

Trong chiến lược phát triển của tỉnh, khu vực Hà Long – Bỉm Sơn được định hướng trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc Thanh Hóa, tập trung phát triển công nghiệp và logistics trên hành lang kinh tế Bắc – Nam. Đây cũng là xu hướng phát triển đang diễn ra mạnh tại Thanh Hóa khi hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư mở rộng. Những khu vực nằm gần cao tốc, KCN và các tuyến giao thông huyết mạch đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư mới.

Công nghiệp tạo lực đẩy cho đô thị

Động lực tăng trưởng rõ nét nhất của Hà Long đến từ công nghiệp. KCN Hà Long với quy mô hơn 612 ha đang được triển khai cùng các cụm công nghiệp mới tạo ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế địa phương. Sở hữu diện tích lớn hơn và nằm cạnh KCN Bỉm Sơn đã phát triển nhiều năm có tỷ lệ lấp đầy cao, KCN Hà Long được kỳ vọng kiến tạo nên cụm sản xuất liên hoàn nằm ngay sát nút giao cao tốc Bắc Nam và Quốc lộ 1A.

KCN Bỉm Sơn được thành lập từ năm 2009, hiện đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70%.

Tại KCN Bỉm Sơn, dự án Nhà máy Intco Medical Việt Nam có tổng vốn đầu tư 2.796 tỷ đồng đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đạt khoảng 75% khối lượng thi công, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 11/2027. Đây được xem là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng chuỗi sản xuất công nghiệp phụ trợ và thiết bị y tế tại Thanh Hóa.

Khi quỹ đất công nghiệp tại Bỉm Sơn ngày càng hạn chế, xu hướng mở rộng sang các khu vực liền kề như Hà Long là điều tất yếu. Đây là mô hình từng diễn ra tại nhiều địa phương công nghiệp phía Bắc như Bắc Ninh, Hưng Yên hay Hải Dương. Sau khi KCN trung tâm đạt ngưỡng lấp đầy, các đô thị vệ tinh xung quanh thường bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về dân cư, thương mại và bất động sản.

Sân golf 36 lỗ tạo thêm động lực dịch vụ – du lịch

Bên cạnh công nghiệp và logistics, Hà Long còn xuất hiện thêm động lực mới từ du lịch nghỉ dưỡng. Điểm nhấn đáng chú ý là dự án sân golf Hà Long quy mô 36 lỗ với diện tích 184,8 ha cùng tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí hơn 63 ha. Theo định hướng phát triển của Thanh Hóa, trong tổng số các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển 11 sân golf tiêu chuẩn từ 18 đến 36 lỗ. Trong đó chỉ có 4 dự án đạt tiêu chuẩn 36 lỗ, gồm sân golf Hà Long, Hoằng Hóa, hồ Hao Hao và Bến En.

Theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án được định hướng trở thành điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc và du lịch khu vực. Trong đó, sân golf là “hạt nhân” kéo theo dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp. Nhiều địa phương đã ghi nhận sự thay đổi mạnh về diện mạo đô thị và giá trị bất động sản sau khi các tổ hợp sân golf – nghỉ dưỡng hình thành. Với Hà Long, sự kết hợp giữa công nghiệp, logistics và du lịch được kỳ vọng sẽ tạo ra cấu trúc phát triển cân bằng và bền vững hơn trong tương lai.

