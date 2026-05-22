Venezuela đồng ý cho Mỹ diễn tập bay qua không phận Caracas trong hoạt động sơ tán đại sứ quán

Ngày 21/5, Venezuela xác nhận đã chấp thuận để Mỹ tiến hành một cuộc diễn tập bay qua không phận thủ đô Caracas, nằm trong khuôn khổ hoạt động sơ tán nhân sự của Đại sứ quán Mỹ tại nước này.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil cho biết, động thái được thực hiện theo đề nghị của phía Mỹ, nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp như sự cố y tế hoặc thảm họa tự nhiên.

Ông cho hay: “Theo yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ, các cơ quan chức năng đã phê duyệt cuộc diễn tập sơ tán vào ngày 23/5, nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp y tế hoặc thảm họa”.

Theo kế hoạch, hai máy bay sẽ thực hiện các chuyến bay kiểm soát qua khu vực Caracas trước khi hạ cánh tại khuôn viên Đại sứ quán Mỹ. Hoạt động này được mô tả là một phần của quy trình diễn tập bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao trong tình huống khẩn cấp.

Các cơ quan chức năng Venezuela cho biết cuộc diễn tập sẽ được triển khai có phối hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng không và an ninh tại khu vực thủ đô.

Venezuela đồng ý cho Mỹ diễn tập bay qua không phận Caracas trong hoạt động sơ tán đại sứ quán. Ảnh: Getty Images.

Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas đang có dấu hiệu cải thiện từng bước sau nhiều năm gián đoạn và đối đầu. Hai nước đã khôi phục một số kênh liên lạc ngoại giao và hợp tác kỹ thuật trong thời gian gần đây, đặc biệt sau các thỏa thuận điều chỉnh chính sách trừng phạt và mở cửa từng phần trong lĩnh vực kinh tế.

Theo các nguồn tin, quan hệ song phương đã trải qua giai đoạn biến động mạnh trong những năm gần đây, trước khi xuất hiện các tín hiệu nối lại đối thoại, bao gồm việc điều chỉnh chính sách kinh tế và năng lượng của Venezuela dưới áp lực quốc tế và nhu cầu ổn định nguồn thu. Giới quan sát cho rằng, việc cho phép máy bay Mỹ bay qua không phận Caracas, dù mang tính kỹ thuật và giới hạn, vẫn là một dấu hiệu cho thấy hai bên đang duy trì kênh hợp tác thực dụng trong lĩnh vực ngoại giao, trong khi các bất đồng chính trị và trừng phạt vẫn chưa được giải quyết.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.