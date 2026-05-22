Bốn nước Quad sẽ họp ngoại trưởng tại New Delhi ngày 26/5

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 22/5 cho biết Nhật Bản, Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc họp ngoại trưởng của nhóm “Quad” tại New Delhi (Ấn Độ) vào ngày 26/5. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa bốn nước.

Các nguồn tin cho biết cuộc họp tại New Delhi dự kiến diễn ra vào ngày 26/5, với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, trong khi Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar sẽ chủ trì cuộc họp.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi sẽ thăm Ấn Độ trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 24/5, để tham dự cuộc họp này. Phía Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tới Ấn Độ từ ngày 23/5, sau khi tham dự cuộc họp ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thụy Điển.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tham dự cuộc họp của nhóm Bộ tứ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Washington, DC, ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Nhóm Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, được thiết lập nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh khu vực, chuỗi cung ứng và các vấn đề chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc họp sắp tới được kỳ vọng tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại cấp ngoại trưởng giữa bốn nước.

Bên cạnh việc thảo luận về những thách thức toàn cầu cấp bách, bao gồm các cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Đông và Tây Á, các Ngoại trưởng nhóm Quad dự kiến ​​sẽ đánh giá lại sự hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong vài năm gần đây, nhóm Quad đã triển khai một số sáng kiến ​​nhằm giải quyết những nhu cầu và thách thức cấp bách nhất của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm các lĩnh vực an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng và kết nối.

Tại hội nghị thượng đỉnh Quad gần đây nhất được tổ chức tại Wilmington, Mỹ vào năm 2024, các nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm đã công bố những bước đi quan trọng để mở rộng hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc họp sắp tới cũng có khả năng sẽ thiết lập chương trình nghị sự tổng quan cho hội nghị thượng đỉnh Quad dự kiến ​​diễn ra tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Economictimes.