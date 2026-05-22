Các bộ trưởng thương mại APEC thảo luận về mất cân bằng thương mại và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng

Ngày 22/5, Các đặc phái viên và bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) - khối chiếm gần một nửa thương mại toàn cầu đã bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại Trung Quốc. Những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự bao gồm hợp tác đa phương, mất cân bằng thương mại và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu, bao gồm cả cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại (MRT) APEC Trung Quốc 2026 tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Đại diện thương mại của APEC sẽ tham dự cuộc họp kéo dài trong hai ngày 22 và 23/5 tại thành phố Tô Châu, miền Đông Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài tại Trung Đông; Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng tại châu Á, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 22/5, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương nhấn mạnh các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương cần tiếp tục bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Ông nói: “Càng trong thời kỳ biến động, chúng ta càng phải kiên trì tìm kiếm điểm đồng trong khi bảo lưu khác biệt, cùng nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực đạt thêm nhiều đồng thuận, dẫn dắt nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vượt qua khủng hoảng và củng cố niềm tin cho kinh tế toàn cầu”.

Hội nghị lần này cũng được xem là bước chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC mà Trung Quốc dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11. Các quan chức tham dự cũng được cho là sẽ thảo luận về việc thúc đẩy khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường thương mại số, nâng cao mức độ sẵn sàng đối với trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm.

Hội nghị tại Tô Châu diễn ra chỉ vài ngày sau khi các bộ trưởng tài chính Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhất trí về sự cần thiết phải hành động nhằm xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại, cho rằng tình trạng hiện nay là không bền vững. Trước cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ trước làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.

Trong số đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự hội nghị có Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa, cũng tham dự hội nghị, là quan chức Nhật Bản cấp cao nhất thăm Trung Quốc kể từ khi tranh cãi ngoại giao giữa hai nước bùng phát vào tháng 11 năm ngoái.

Theo đài NHK của Nhật Bản, đại diện Nhật Bản dự định kêu gọi tăng cường chuỗi cung ứng trong bối cảnh tình hình Trung Đông và các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, NHK.