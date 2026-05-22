Mỹ tiêu hao lớn tên lửa đánh chặn trong xung đột với Iran, Israel tiết kiệm kho dự trữ

Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin Mỹ cho biết trong cuộc xung đột với Iran, lực lượng Mỹ đã sử dụng số lượng lớn tên lửa đánh chặn, trong khi Israel được cho là đã bảo toàn đáng kể kho dự trữ của mình.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Cụ thể, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD, tương đương khoảng một nửa kho dự trữ hiện có, cùng hơn 100 tên lửa SM-3 và SM-6. Trong khi đó, Israel được cho là chỉ sử dụng khoảng 100 tên lửa Arrow và 90 tên lửa David’s Sling, trong đó một phần được dùng để đánh chặn các đợt tấn công từ Yemen và Lebanon.

Một chuyên gia thuộc Viện Stimson nhận định Mỹ đã “gánh phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa”, trong khi Israel “tiết kiệm kho dự trữ”, tạo ra sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực phòng thủ giữa hai bên. Tuy nhiên, cả Lầu Năm Góc và Chính phủ Israel đều bảo vệ cách phối hợp tác chiến này.

Báo cáo cũng cho biết Mỹ đã chi hơn 30 tỷ USD cho các hoạt động trực tiếp liên quan xung đột. Một số đánh giá cho rằng tổng chi phí thực tế, bao gồm thay thế khí tài và tác động kinh tế dài hạn, có thể vượt 1.000 tỷ USD.

Tên lửa đánh chặn được phóng để đối phó các tên lửa đạn đạo của Iran trên bầu trời miền trung Israel, ngày 9/3/2026. Ảnh: Yossi Aloni.

Trong khi đó, kho tên lửa đánh chặn của Mỹ được cho là đã suy giảm đáng kể do tốc độ tiêu hao cao, trong khi năng lực sản xuất chưa theo kịp nhu cầu. Ngược lại, Iran vẫn duy trì phần lớn năng lực quân sự, với khoảng 70% bệ phóng cơ động và kho tên lửa được cho là vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời khôi phục phần lớn các cơ sở quân sự ngầm từng bị tấn công.

Giới quan sát nhận định, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo khả năng nối lại các hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện của Washington, việc kéo dài các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho thấy Mỹ vẫn thận trọng trước nguy cơ leo thang xung đột. Trong khi đó, Israel được cho là tiếp tục thúc đẩy Washington duy trì sức ép quân sự với Iran, còn Tehran khẳng định sẵn sàng đàm phán nhưng bác bỏ các điều kiện mà nước này cho là “áp đặt”, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa.

Thanh Hằng

Nguồn: RT.