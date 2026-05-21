Ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 21/5, Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu khai mạc

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thực hiện từ năm 2018 đến nay trên địa bàn 16 xã biên giới luôn được lãnh đạo hai ngành quan tâm chỉ đạo sát sao và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, sự chung tay của các đơn vị đồng hành và toàn xã hội.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu, dự.

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ thiết thực cho hàng nghìn phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh. Trong đó có 28 lớp xóa tái mù chữ, 86 lớp truyền thông, tập huấn, hỗ trợ xây dựng 12 mô hình sinh kế, trao 34 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Qua các mô hình sinh kế, hoạt động an sinh xã hội đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ nghèo ở các xã biên giới vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó và tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Quang Chiểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát huy kết quả của chương trình ở giai đoạn 2021-2025, tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo và các mô hình hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các đơn vị,chứng kiến ký kết chương trình giữa Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 với các nội dung trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa bàn, với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh các hoạt động an sinh, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em; triển khai ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”; trợ lý AI “Phụ nữ Thanh Hóa - sống tự tin, hiểu luật”, nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Với mục tiêu đến năm 2030, mỗi xã biên giới được hỗ trợ ít nhất 1 mô hình sinh kế; duy trì hoặc xây dựng mới ít nhất 1 mô hình văn hóa /văn nghệ/thể thao cho phụ nữ và do phụ nữ quản lý; Hỗ trợ xây dựng và duy trì 5 mô hình “Vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, bếp ngăn nắp, chuồng xa nhà”, 11 “Bản sáng vùng biên”...

Hội LHPN phường, xã và Đồn Biên phòng ký kết dưới sự chứng kiến của đại diện các sở, ban, ngành.

Các đại biểu đã chứng kiến hoạt động kết nối, ký kết triển khai giữa Hội LHPN 10 xã, phường và 5 Đồn Biên phòng về chương trình phối hợp “Kết nối phụ nữ – đồng hành phát triển” giai đoạn 2026-2030. Đây là điểm nhấn mang tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa Hội LHPN các xã với các Đồn Biên phòng trên địa bàn; giữa Hội LHPN các phường, xã khu vực trung tâm với Hội LHPN các xã biên giới.

Lê Hà