Liên Hợp Quốc: Israel vẫn chặn viện trợ Gaza, không cho tiếp cận trực tiếp

Liên Hợp Quốc hôm 8/11 cảnh báo rằng việc tiếp cận nhân đạo tới Gaza vẫn bị Israel hạn chế nghiêm trọng bất chấp lệnh ngừng bắn, với những cánh đồng rộng lớn bị tàn phá và hoạt động sản xuất lương thực gần như bị ngừng trệ.

Liên Hợp Quốc cho biết nhu cầu cấp thiết của người dân ở Gaza còn rất lớn, song các trở ngại vẫn chưa được giải quyết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: TRT.

Phát biểu với các phóng viên tại New York, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nói: “Nhu cầu cấp bách của người dân vẫn vô cùng lớn,” đồng thời bổ sung rằng “các rào cản chưa được gỡ bỏ đủ nhanh kể từ khi ngừng bắn.”

Ông Haq cho biết: “Tính đến hôm 3/11, Liên Hợp Quốc và các đối tác đã thu nhận hơn 37.000 tấn viện trợ từ các cửa khẩu của Gaza, chủ yếu là lương thực. Tuy nhiên, việc nhập cảnh vẫn bị giới hạn chỉ qua hai cửa khẩu, không thể tiếp cận trực tiếp từ Israel vào phía Bắc Gaza hoặc từ Ai Cập vào phía Nam Gaza.”

Ông lưu ý rằng một số nguồn cung cấp thiết yếu và nhân sự của các tổ chức phi chính phủ vẫn bị từ chối nhập cảnh, khiến các hoạt động cứu trợ bị chậm trễ hơn nữa. Theo ông Haq, “hầu hết những người bị di dời vẫn sống trong các nơi trú ẩn tạm bợ quá đông đúc, nhiều nơi được dựng trên các khu vực mở hoặc không an toàn,” trong khi sản xuất lương thực địa phương vẫn gặp khó khăn nghiêm trọng.

Một phân tích của Liên Hợp Quốc cho thấy chỉ 13% diện tích đất canh tác ở Gaza còn nguyên vẹn, nhưng phần lớn trong số này không thể tiếp cận do việc Israel triển khai lực lượng quân sự.

Ông Haq cho biết thêm rằng khoảng 79% đến 89% nhà kính, giếng nông nghiệp và cơ sở hạ tầng canh tác bị hư hại, trong khi gần 89% cây ăn quả, bao gồm cả rừng ô liu, “bị hư hại hoặc phá hủy”.

Thúy Hà

Nguồn: TRT World