LHQ và Mỹ kêu gọi hạ nhiệt ngay lập tức xung đột Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng Mỹ đã đồng loạt kêu gọi Nga hạ nhiệt căng thẳng và tránh tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang với các đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine ngày 28.5, sau các đợt tấn công quy mô lớn của Nga trên khắp Ukraine vào cuối tuần qua, ông Guterres cho rằng diễn biến của cuộc xung đột đang đứng trước nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ông cảnh báo về nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang với những hệ quả không thể biết trước và ngoài dự kiến. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, hơn 15.000 dân thường đã thiệt mạng tại Ukraine, trong đó có gần 800 trẻ em. Các báo cáo từ Nga cũng cho thấy số thương vong dân thường, bao gồm trẻ em, đang gia tăng.

Ông Guterres cho biết chiến tuyến hiện gần như rơi vào thế giằng co, trong khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tiếp tục gây thương vong lớn và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là hạ tầng năng lượng. Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên lập tức hạ nhiệt căng thẳng, tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo điều kiện cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce đã đưa ra những chỉ trích cứng rắn hiếm thấy nhằm vào Moscow, đồng thời cảnh báo Nga không nên thực hiện các “đợt tấn công có hệ thống” nhằm vào Kiev. Bà Bruce gọi việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong đợt tập kích hôm 25/5 là “một sự leo thang nguy hiểm”. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công này có nguy cơ làm gia tăng thương vong dân thường và làm suy giảm triển vọng hòa bình.

Đợt tập kích của Nga hôm 25/5 nhằm vào Kiev và các khu vực lân cận được cho là có sự tham gia của hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia khẳng định các cuộc tấn công của Moscow nhằm vào những cơ sở quân sự và tình báo trọng yếu của Ukraine để đáp trả các vụ tập kích của Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Nebenzia cũng tái khẳng định Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào “các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy” của Ukraine, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên ngoại giao và các tổ chức quốc tế, nên rời khỏi Kiev càng sớm càng tốt.

Liên hợp quốc cho biết “hết sức lo ngại” trước nguy cơ Nga triển khai các cuộc tấn công “liên tục và có hệ thống” nhằm vào thủ đô Ukraine trong thời gian tới.

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.