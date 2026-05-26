Nga tuyên bố tấn công có hệ thống vào các mục tiêu quân sự tại Kiev

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow đã quyết định tiến hành các đợt tấn công nhằm vào những địa điểm tại thủ đô Kiev có liên quan tới quân đội Ukraine. Thông tin được ông Lavrov đưa ra trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Nga tuyên bố tấn công có hệ thống vào các mục tiêu quân sự tại Kiev. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/5 , ông Lavrov khẳng định chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả “các cuộc tấn công khủng bố liên tiếp của chính quyền Kiev nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga”. Moscow cho rằng Ukraine thời gian gần đây đã gia tăng các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái và pháo kích vào nhiều khu vực biên giới của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, lực lượng vũ trang nước này đang bắt đầu các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào những cơ sở tại Kiev phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine, cũng như các trung tâm được cho là nơi đưa ra những quyết định quân sự liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Kiev. Ngoài ra, cư dân Kiev cũng được cảnh báo nên tránh xa các địa điểm quân sự, cơ sở công nghiệp và trụ sở chính phủ.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các đợt tập kích qua lại bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trước đó, giới chức Ukraine cho biết thủ đô Kiev đã hứng chịu nhiều đợt không kích quy mô lớn của Nga trong những ngày gần đây, khiến nhiều khu vực bị hư hại và buộc hệ thống phòng không phải hoạt động liên tục.

Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các đợt tập kích đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ảnh: France24.

Theo giới phân tích, sau hơn 4 năm giao tranh, cuộc xung đột Nga - Ukraine không chỉ tiếp tục kéo dài mà còn có nguy cơ bước vào giai đoạn leo thang mới, khi các đòn đáp trả quân sự giữa hai bên ngày càng quyết liệt và phạm vi tác động vượt xa tiền tuyến. Trong bối cảnh lòng tin chiến lược gần như cạn kiệt, những nỗ lực trung gian của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện vẫn chưa tạo được bước đột phá đáng kể, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài với nhiều hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và trật tự quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters, The Guardian