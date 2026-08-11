LHQ cảnh báo hoạt động quân sự ở Gaza tiếp tục đe dọa dân thường

Liên Hợp Quốc cảnh báo các hoạt động quân sự trên khắp Dải Gaza tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân Palestine, đồng thời làm gia tăng nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tại vùng lãnh thổ này.

Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq. Ảnh: UN.

Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq ngày 10/8 cho biết, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) đã cảnh báo về những nguy cơ mà các hoạt động quân sự đang gây ra đối với người dân Gaza. Theo ông, các đối tác phụ trách an ninh và an toàn đã ghi nhận nhiều vụ việc kể từ ngày 7/8, trong đó một số vụ được cho là đã gây thương vong cho dân thường.

Ông Haq dẫn đánh giá của OCHA cho biết các hoạt động quân sự tiếp diễn trên khắp Gaza không chỉ đe dọa trực tiếp người dân mà còn làm gia tăng nhu cầu nhân đạo. OCHA đồng thời nhắc lại rằng dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự phải được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế.

Bên cạnh nguy cơ từ các hoạt động quân sự, người dân Gaza còn đối mặt với vật liệu nổ còn sót lại. Theo ông Haq, các đội nhân đạo đã xác định và đánh dấu hơn 1.000 vật liệu nổ trên khắp Dải Gaza kể từ tháng 10/2023. Công tác xử lý đã góp phần dọn dẹp mảnh vỡ, tạo điều kiện tiếp cận cơ sở hạ tầng thiết yếu và khôi phục hệ thống cấp nước, vệ sinh.

Trẻ em Palestine ngồi viết vào vở trên đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy. Ảnh: AFP.

Các đối tác nhân đạo kêu gọi cho phép đưa thêm vật tư thiết yếu và thiết bị chuyên dụng vào Gaza nhằm mở rộng hoạt động cứu trợ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ đối với người dân, đặc biệt là trẻ em, và các nhân viên nhân đạo.

LHQ cho biết, tình hình tại Gaza tiếp tục gây ra những nhu cầu nhân đạo lớn trong bối cảnh cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá trên diện rộng. Cuộc xung đột kéo dài từ tháng 10/2023 cũng gây thiệt hại lớn về người. Theo số liệu được cung cấp, hơn 73.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu.

Trong bối cảnh đó, LHQ tiếp tục kêu gọi bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức nhân đạo có thể tiếp cận những vật tư và thiết bị cần thiết nhằm triển khai các hoạt động cứu trợ, xử lý vật liệu nổ và khôi phục các dịch vụ thiết yếu tại Gaza.

Minh Phương

Nguồn: TRT, AA.