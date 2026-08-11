Ukraine, Ả rập Xê út thảo luận hợp tác UAV và an ninh lương thực

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết ông đã điện đàm với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman Al Saud, trong đó hai bên thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV), cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: AFP.

Theo thông báo của Tổng thống Zelensky trên mạng xã hội X và Telegram, hai bên đã trao đổi về các bước đi tiếp theo trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về UAV giữa Ukraine và Ả rập Xê út, đồng thời thảo luận về hợp tác an ninh.

Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm “Có những lĩnh vực mà Ukraine và Ả rập Xê út có thể tăng cường năng lực của nhau nhằm bảo vệ tính mạng và người dân”.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, ông Zelensky cho biết một nhóm quan chức Ukraine đang có mặt tại khu vực Trung Đông.

Theo ông, Ukraine và Ả rập Xê út đã xác định được một số lĩnh vực hợp tác đang có những bước phát triển tích cực và hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong thời gian tới. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã thông tin về các thỏa thuận mà Ả rập Xê út đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, cùng những triển vọng hợp tác liên quan.

Về an ninh lương thực, hai bên đã thống nhất tăng cường trao đổi và phối hợp nhằm thúc đẩy các sáng kiến chung. Tổng thống Zelensky cho rằng việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Ukraine và Ả rập Xê út trong lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn đáp ứng một nhu cầu mang tính toàn cầu.

Trong hơn 4 năm rưỡi xung đột với Nga, Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các UAV. Kiev cũng đã ký các thỏa thuận hợp tác phát triển UAV với một số quốc gia tại Trung Đông, khu vực Vùng Vịnh và các khu vực khác.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Unn.ua.