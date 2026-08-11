Bulgaria sẽ mua 10 hệ thống chống UAV bằng nguồn vốn EU

Bulgaria đang lên kế hoạch mua khoảng 10 hệ thống phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) bằng nguồn vốn từ chương trình cho vay SAFE của Liên minh châu Âu (EU), sau vụ một UAV phát nổ trên lãnh thổ nước này ngày 8/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov. Ảnh: BTA.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết kế hoạch trên nhằm tăng cường năng lực phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ UAV.

Theo tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Bulgaria Emil Eftimov các hệ thống radar hiện có của nước này không đủ khả năng phát hiện những mục tiêu có kích thước nhỏ như UAV. Do đó, quân đội Bulgaria cần được trang bị các hệ thống chuyên dụng để phát hiện và vô hiệu hóa loại thiết bị này.

Nguồn kinh phí dự kiến được lấy từ khoản 3,26 tỷ euro mà Bulgaria được phân bổ trong khuôn khổ sáng kiến quốc phòng SAFE của EU. Quá trình mua sắm sẽ bao gồm việc lựa chọn các nhà sản xuất đến từ các quốc gia thành viên khác trong khối.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Ivan Demerdzhiev cho biết nước này đang đàm phán với các đối tác nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Kế hoạch mua sắm được đưa ra sau vụ UAV phát nổ tại Bulgaria sáng 8/8. Theo các nguồn tin được dẫn, chiếc UAV đã xâm nhập không phận Bulgaria từ phía Bắc và phát nổ gần khu vực biên giới với Romania. Deutsche Welle đưa tin vụ việc xảy ra tại một cánh đồng hoa hướng dương, cách biên giới khoảng 100 m.

Một máy bay không người lái trinh sát trong chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Getty Images.

Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết chiếc UAV phát nổ gần một trạm máy nén thuộc tuyến đường ống khí đốt xuyên Balkan, đồng thời nhận định thiết bị này có khả năng do Ukraine sản xuất và có thể đã bị các hệ thống tác chiến điện tử làm chệch hướng.

Vụ việc một lần nữa làm gia tăng quan ngại tại các quốc gia Đông Âu về nguy cơ các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.

Bulgaria là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ chương trình SAFE – sáng kiến của EU nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của các nước thành viên thông qua các khoản vay hỗ trợ đầu tư vào trang thiết bị và năng lực quân sự.

Thanh Hằng

Nguồn: Ua.new.