Lầu Năm Góc họp báo về eo biển Hormuz, cảnh báo tấn công nếu Iran ‘thiếu sáng suốt"

Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, lực lượng vũ trang Mỹ đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm nhà máy điện và ngành công nghiệp dầu khí, nếu nhận được chỉ thị từ Tổng thống.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Fox News.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth nhấn mạnh rằng các biện pháp phong tỏa hải quân hiện nay chỉ là “mức độ hành xử có kiểm soát”, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với sức ép quân sự lớn hơn nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã được tái trang bị và tăng cường năng lực tình báo, sẵn sàng thực hiện các chiến dịch nhắm vào “hạ tầng lưỡng dụng quan trọng” của Iran nếu cần thiết.

Ông Hegseth phát biểu: “Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công vào các nhà máy điện còn lại và ngành công nghiệp năng lượng của Iran. Chúng tôi không mong muốn điều đó xảy ra”, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo Iran cân nhắc kỹ lưỡng trước các vòng đàm phán sắp tới.

Thông điệp cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang duy trì chiến dịch phong tỏa hải quân đối với Iran, với sự tham gia của hàng chục tàu chiến, máy bay và khoảng 10.000 quân nhân.

Cùng tham dự cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine cho biết, quân đội Mỹ có thể “nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn bất cứ lúc nào”, nếu tình hình yêu cầu. Ông Caine cảnh báo các tàu mang cờ Iran hoặc bị nghi hỗ trợ Iran sẽ bị theo dõi, kiểm tra và có thể bị chặn lại, không chỉ trong khu vực Trung Đông mà cả các tuyến hàng hải rộng hơn, bao gồm Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Theo ông, việc thực thi lệnh phong tỏa sẽ bao gồm cả quyền kiểm tra và khám xét tàu thuyền bị nghi vận chuyển hàng hóa bị cấm, kể cả trong vùng biển quốc tế.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP.

Trong diễn biến liên quan, thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đồng chủ trì một cuộc họp trực tuyến của hàng chục nhà lãnh đạo vào ngày 17-4 để thảo luận các nỗ lực nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Dự kiến đại diện từ 40 quốc gia sẽ tham gia thảo luận về việc hỗ trợ lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran, cũng như việc mở lại và bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Anh, các nhà lãnh đạo sẽ thành lập một nhiệm vụ quốc tế nhằm mở lại eo biển. Theo tuyên bố, nhiệm vụ, mang tính phòng thủ thuần túy, sẽ triển khai một lực lượng quân sự phối hợp ngay khi điều kiện cho phép.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc hỗ trợ vai trò của Tổ chức Hàng hải Quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và những người trên tàu.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.