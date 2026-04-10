Ông Trump xem xét rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng vừa cho biết, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét phương án rút một số binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.

Ông Trump cân nhắc rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho biết, ông Trump đã thảo luận với các cố vấn về khả năng điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, song nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra và Lầu Năm Góc cũng chưa được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về việc cắt giảm lực lượng.

Theo các quan chức, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng đối với các đồng minh NATO trong một số vấn đề an ninh gần đây, bao gồm việc hỗ trợ liên quan tới eo biển Hormuz cũng như những bất đồng xoay quanh các ưu tiên chiến lược của Washington. Ông cũng được cho là không hài lòng với tiến triển trong một số vấn đề chính sách đối ngoại khác.

Hiện Mỹ đang duy trì hơn 80.000 binh sĩ tại châu Âu, đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc an ninh của NATO kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong số này, khoảng 30.000 quân nhân được triển khai tại Đức, phần còn lại phân bổ tại Italy, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác.

Quan chức Nhà Trắng khẳng định các thảo luận hiện mới ở giai đoạn xem xét nội bộ và chưa xác định quốc gia nào có thể bị ảnh hưởng nếu kế hoạch được triển khai.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte và tổng thống Mỹ Donal Trump. Ảnh: Politico.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục đối mặt với những bất đồng nội khối, trong đó các cuộc trao đổi gần đây giữa Washington và các đồng minh châu Âu cho thấy những khác biệt đáng kể về chia sẻ gánh nặng an ninh và định hướng chiến lược.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte được cho là đã thảo luận với phía Mỹ về các cam kết an ninh, trong khi một số nhà ngoại giao cho rằng Washington vẫn chưa làm rõ kỳ vọng cụ thể đối với từng quốc gia thành viên trong các nhiệm vụ an ninh chung.

Các diễn biến trên cho thấy quan hệ giữa Mỹ và NATO đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, trong bối cảnh nhiều vấn đề an ninh quốc tế tiếp tục gia tăng áp lực lên liên minh quân sự này.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.