Lãnh đạo Mỹ, Israel điện đàm thảo luận các vấn đề an ninh cấp bách tại Dải Gaza

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới đây thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời nhà lãnh đạo Israel dự một cuộc họp tại Nhà Trắng “trong tương lai gần”. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu giải giáp lực lượng Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Isreal Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Theo thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Netanyahu, cuộc điện đàm tập trung vào các vấn đề an ninh cấp bách. Hai nhà lãnh đạo khẳng định “tầm quan trọng và nghĩa vụ giải giáp Hamas cũng như phi quân sự hóa Dải Gaza”, đồng thời trao đổi về khả năng mở rộng các thỏa thuận hòa bình khu vực. Nội dung này phản ánh ưu tiên song phương liên tục về quản trị và an ninh hậu xung đột tại Gaza.

Nhà Trắng hiện chưa xác nhận chi tiết cuộc điện đàm hay lời mời.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ nỗ lực làm trung gian giảm căng thẳng giữa Israel và Syria. Kênh phát thanh công cộng Israel KAN nhận định, việc phối hợp cấp cao Mỹ-Israel về tương lai của Gaza có tác động trực tiếp tới ổn định khu vực và cấu trúc an ninh rộng hơn ở Đông Địa Trung Hải, nơi Thổ Nhĩ Kỳ là một bên liên quan quan trọng.

Liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, ngày 1/12, cơ quan nhân đạo Ai Cập đã chuyển vào dải Gaza thêm một lô hàng cứu trợ nhân đạo mới gồm 5.500 tấn lương thực, quần áo, nhiên liệu và thuốc men. Phần lớn hàng cứu trợ do Ai Cập huy động trong nước, cùng sự đóng góp của 59 quốc gia và nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế.

Bên cạnh nỗ lực cứu trợ nhân đạo, Ai Cập cũng tích cực triển khai vai trò trung gian hòa giải, tìm kiếm các lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột Gaza. Theo đó, Cairo cùng với các nhà trung gia quốc tế chủ chốt khác là Mỹ, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, đã thúc đẩy thành công 3 lệnh ngừng bắn dài ngày tại Gaza giữa quân đội Israel và Phong trào Hamas. Mới nhất là lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực từ đầu tháng 10 theo sáng kiến kết thúc chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Căng thẳng Israel–Syria vẫn tiếp tục leo thang. Ngày 28/11, lực lượng Israel tiến sâu vào miền nam Syria trong một chiến dịch nhằm vào một nhóm Hồi giáo cực đoan, khiến 13 người thiệt mạng và sáu binh sĩ Israel bị thương. Damascus lên án đây là “tội ác chiến tranh” và cáo buộc Israel tìm cách “châm ngòi xung đột” trong khu vực.

Cùng ngày, đặc phái viên Mỹ Tom Barrack đã gặp Tổng thống Sharaa tại Damascus để trao đổi về tình hình khu vực. Trước đó, ông Barrack thăm Iraq và cảnh báo rằng Israel có thể tấn công các nhóm dân quân nếu họ tìm cách hỗ trợ Hezbollah trong bất cứ cuộc giao tranh nào với Israel.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Times of Israel