Làm thất bại chiêu trò bóp méo đường lối ngoại giao “cây tre” của Đảng, Nhà nước ta

Ngoại giao “cây tre” là đường lối đối ngoại độc đáo của Việt Nam, được kết hợp giữa “gốc vững” (độc lập, tự chủ, lợi ích quốc gia) và “thân uyển chuyển” (linh hoạt, đa phương hóa).

Chi hội Cựu Công an Nhân dân phường Hạc Thành thông tin thời sự quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới cho hội viên.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đường lối ngoại giao này giúp Việt Nam vững vàng trước biến động, làm bạn với tất cả các nước, bảo vệ lợi ích quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song, đây cũng là mục tiêu để các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên không gian mạng, nhất là trang phản động Việt Tân, một trong các luận điệu được các đối tượng này xuyên tạc nhiều đó là cho rằng ngoại giao “cây tre” là sự “ba phải”, “ngả theo chiều gió”, thiếu nguyên tắc, thiếu nhất quán trong chính sách đối ngoại, nhất là mỗi khi diễn ra các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc...

Về đường lối ngoại giao “cây tre”, phát biểu tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đây là sự đúc kết, hình tượng hóa đường lối đối ngoại mà Đảng đã và đang thực hiện với những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Gốc vững chính là thực lực. Thân vững chính là lợi ích quốc gia dân tộc. Cành lá uyển chuyển là cách thức mà nước ta ứng xử trong ngoại giao. Đó là “vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, can trường trước mọi khó khăn, thử thách, vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chủ trương hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng. Cốt lõi của đường lối này là tinh thần tự chủ, tự cường. Bởi vậy, những luận điệu xuyên tạc, dù tinh vi đến đâu cũng không thể phủ nhận những thành tựu nổi bật trong hoạt động đối ngoại của nước ta. Từ việc xây dựng “một nền đối ngoại rộng mở” đến “Việt Nam muốn là bạn, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy”; “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” nước ta đã, đang ngày càng khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế trong khu vực và trên thế giới; đồng thời đóng góp tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm vào việc giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới.

Quan trọng hơn, trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đất nước ta vẫn duy trì được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, chính là minh chứng rõ nét và có sức thuyết phục để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trong giai đoạn hiện nay, trước bối cảnh “chiến tranh thông tin” ngày càng phức tạp, việc cần thiết không chỉ là hiểu đúng, đủ, toàn diện, hơn thế còn cần thiết có sự dự báo để chủ động nhận diện và phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần trở thành một “lá chắn” vững chắc. Việc tự trang bị tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và giữ vững niềm tin chính là cách thiết thực nhất để xây dựng “tuyến phòng thủ” trước các thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch.

Đối với các cấp ủy đảng, cần tăng cường công tác định hướng, bồi dưỡng, trang bị kiến thức cho cán bộ, đảng viên về đường lối đối ngoại, thông qua đó nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên; đồng thời trang bị kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái vào sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực; khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực tham gia lan tỏa, chia sẻ, đăng tải các thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Bởi, chỉ khi mạng xã hội tràn ngập những điều tử tế của những người tử tế thì những điều xấu, hành động tiêu cực mới trở nên lạc lõng và sớm bị triệt tiêu.

Bài và ảnh: Lê Phượng