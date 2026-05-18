Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đổi mới nghiên cứu khoa học nông nghiệp

Chiều 18/5, Chi bộ Phòng Phân tích - Thí nghiệm, thuộc Đảng bộ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5/2026.

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ban lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Phòng Phân tích - Thí nghiệm hiện có 9 đảng viên, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian qua, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ, phát triển dịch vụ phân tích đất, nước, phân bón, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu; sản xuất cây giống bằng công nghệ nuôi cấy mô; tiếp nhận, làm chủ một số quy trình xử lý chất thải nông nghiệp, nước thải ô nhiễm.

Đối với lĩnh vực mũi nhọn công nghệ sinh học, chi bộ định hướng tập trung vào nuôi cấy mô các đối tượng có nhu cầu thị trường như dứa MD2, chuối, keo lai và cây dược liệu; từng bước chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng cây giống, hướng tới sản xuất quy mô lớn, đồng đều, sạch bệnh và phù hợp yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu tập trung của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả hoạt động dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm; chủ động giới thệu, quảng bá năng lực phân tích thí nghiệm trên các nền tảng thông tin phù hợp; mở rộng tìm kiếm hợp đồng, chuẩn hóa - số hóa quy trình tiếp nhận - thực hiện - trả kết quả - chăm sóc khách hàng...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của chi bộ cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên Phòng Phân tích - Thí nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí nhấn mạnh, việc lãnh đạo cấp trên tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đồng chí đề nghị chi bộ và tập thể Phòng Phân tích - Thí nghiệm tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên; gắn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị hiện có nhằm nâng cao chất lượng phân tích, kiểm nghiệm và dịch vụ kỹ thuật.

Cùng với đó, chi bộ cần chủ động tham gia các chương trình nghiên cứu, đề tài, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất giảm phát thải, kiểm soát an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để chi bộ Phòng Phân tích - Thí nghiệm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh.

Lê Hợi