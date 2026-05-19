Nền tảng thiết yếu cho phát triển

Không còn cảnh xếp hàng chờ nhận lương hưu, trợ cấp hay chờ nộp thuế, thanh toán hóa đơn..., thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận chính sách. Khi những thay đổi dần trở thành thói quen, chính sách không chỉ đến đúng người mà còn trở nên nhanh chóng, minh bạch và gần gũi hơn với người dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Phú hướng dẫn người dân thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trên điện thoại.

Trước đây, mỗi khi nhận trợ cấp, bà Trần Thị Tân (65 tuổi) ở phố Thành Yên, phường Quảng Phú phải ra nhà văn hóa xếp hàng chờ đến lượt mình. Nay cứ đến ngày chi trả là tiền vào tài khoản mà không mất công đi nhận như trước. Câu chuyện của bà Tân không còn là cá biệt. Bởi từ tháng 9/2023, thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND của UBND tỉnh, Thanh Hóa chính thức triển khai hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng. Tại các địa phương trong tỉnh, ngày càng có nhiều người dân quen với việc nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy lại mang ý nghĩa lớn, đánh dấu bước chuyển trong cải cách hành chính và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đến tháng 5/2026, Thanh Hóa đã thực hiện chi trả qua tài khoản cho các đối tượng bảo trợ xã hội là 46.167/148.894 người (đạt 31,01%); đối tượng hưu trí xã hội là 24.448/114.974 người (đạt 21,26%); đối tượng người có công là 17.358/17.560 người (đạt 98,85%). Dù tỷ lệ còn khiêm tốn, nhưng với sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền cơ sở, thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước được đẩy mạnh. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi phương thức chi trả, việc làm này còn góp phần làm minh bạch hóa quy trình, hạn chế tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách.

Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và phát triển các điểm cung cấp dịch vụ internet, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhiều hình thức thu tiền điện đã được triển khai. Để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng, công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng như Vietinbank, Agribank, Abbank, BIDV, Vietcombank... và các tổ chức trung gian thu hộ như Viettel, Payoo, Vnpay, VNPT, Momo, Vimo, VNpost, ZaloPay. Từ nỗ lực của ngành điện, sự phối hợp chặt chẽ của ngân hàng và các tổ chức trung gian, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của người dân, năm 2025 tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Thảo ở phố Tân Sơn, phường Hạc Thành cho biết: “Những năm trước, cứ đến ngày 12 hằng tháng tôi phải đến nhà văn hóa phố để thanh toán tiền điện. Hôm nào quên hoặc bận không đến nộp được thì những ngày sau đó tôi phải lên Công ty Điện lực Thanh Hóa để nộp tiền. Từ ngày dùng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, chỉ cần vài thao tác đơn giản, tôi có thể thanh toán tiền điện ngay tại nhà hoặc nơi làm việc, rất nhanh gọn, thuận lợi và an toàn”.

4 tháng đầu năm 2026 toàn tỉnh thu gần 2,5 tỷ đồng tiền phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, trong đó thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt chiếm 98,37%. Để tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường đã triển khai thanh toán trực tuyến Payment Platform trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời áp dụng thanh toán phí, lệ phí qua nhiều cách thức như chuyển khoản ngân hàng, quét mã QR Pay, quẹt thẻ ATM, thẻ tín dụng... Các hình thức thanh toán này không chỉ tiết kiệm thời gian cho tổ chức, công dân mà còn tăng cường sự công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Văn cho biết: “Trước đây, thói quen sử dụng tiền mặt của người dân nông thôn vẫn còn khá phổ biến. Nhưng sau khi trung tâm sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, người dân đã thay đổi rất nhiều. Những tiện ích thiết thực như không mất thời gian đi rút tiền, không sợ làm rơi tiền và thao tác đơn giản trên điện thoại giúp người dân dễ dàng hoàn thành việc nộp phí, lệ phí một cách nhanh chóng”.

Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đầu tháng 4/2026 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6019/UBND-KTTC về việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026. Hiện nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử và qua tài khoản ngân hàng, với hơn 8.000 giao dịch nộp tiền thuế, tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng đã triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) nhằm hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Qua ứng dụng eTax Mobile, người dân đã thực hiện hơn 32.000 giao dịch với số tiền nộp ngân sách trên 63 tỷ đồng.

Trong kỷ nguyên số, thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là một tiện ích, mà đã trở thành nền tảng thiết yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây là bước chuyển mạnh mẽ, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý Nhà nước. Vì thế, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành rất cần sự tham gia tích cực từ phía người dân để tăng số lượng người sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch.

Bài và ảnh: Minh Khôi