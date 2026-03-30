Không kích tại Gaza gây thương vong, làm gia tăng quan ngại về tình hình an ninh

Ngày 29/3, các cuộc không kích của Israel nhằm vào hai điểm kiểm soát tại miền Nam Dải Gaza khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp dù các nỗ lực duy trì ngừng bắn vẫn được triển khai.

Israel không kích hai điểm kiểm soát tại miền Nam Dải Gaza khiến 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ảnh: WROC.

Theo các nguồn y tế địa phương, máy bay Israel đã tấn công hai chốt kiểm soát tại thành phố Khan Younis, khiến 6 người thiệt mạng, gồm 3 cảnh sát và 3 dân thường, trong đó có một bé gái; 4 người khác bị thương. Các cơ sở bị tấn công được cho là thuộc lực lượng cảnh sát do Hamas quản lý tại Gaza.

Cùng ngày, một thiết bị bay không người lái được cho là đã tấn công một nhóm dân thường tại khu vực al-Mawasi. Sau đó, một người Palestine thiệt mạng do trúng đạn gần quảng trường Bani Suheila, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày lên 7. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các vụ việc này.

Theo số liệu từ cơ quan y tế tại Gaza, các vụ việc được ghi nhận vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ ngày 10/10/2025 đã khiến 691 người thiệt mạng và 1.876 người bị thương tính đến ngày 18/3/2026. Các vụ tấn công rải rác vẫn tiếp diễn, cho thấy thỏa thuận ngừng bắn chưa được duy trì một cách bền vững trên thực địa.

Diễn biến tại Gaza xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Các nguồn y tế cho biết kể từ khi xung đột liên quan đến Iran leo thang khoảng một tháng qua, ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự.

Xung đột tại Gaza từ tháng 10/2023 đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng. Ảnh: WAFA.

Xung đột tại Gaza bùng phát từ tháng 10/2023 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng. Theo các cơ quan chức năng tại Gaza, hơn 72.000 người đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị thương, trong khi phần lớn hạ tầng dân sự tại khu vực bị tàn phá nặng nề. Trong bối cảnh đó, các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy giảm leo thang tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, khi tình trạng bạo lực chưa có dấu hiệu chấm dứt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mất ổn định kéo dài tại khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: TRT World, Arab News.