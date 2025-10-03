Hotline: 0822.173.636   |

Gaza tiếp tục hứng chịu bom đạn, thương vong tăng vọt

Vân Bình
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thành phố Gaza chìm trong cảnh tang thương khi các cuộc không kích dữ dội của Israel tiếp tục trút xuống. Trung tâm đô thị lớn nhất vùng đất này gần như bị san phẳng, hàng chục người thiệt mạng mỗi ngày, nhiều khu dân cư và trường học biến thành đống đổ nát. Hàng chục nghìn người Palestine buộc phải bỏ chạy về phía nam, nhưng hành trình ấy lại đầy rẫy hiểm nguy, khi họ thường xuyên trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong hành trình di chuyển.

Một bé gái Palestine ngồi giữa đống đổ nát tại một trường học của Liên Hợp Quốc - nơi những người tị nạn đang trú ẩn - sau khi bị Israel ném bom ở khu phố Zeitoun, thành phố Gaza. Nguồn ảnh: Reuters

Trong ngày 2/10, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội bằng cả không quân và bộ binh trên khắp dải Gaza, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng cùng khoảng 200 người bị thương. Chỉ riêng bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis thuộc Nam Gaza tiếp nhận 30 trường hợp tử vong, trong đó có 14 người tử vong tại điểm chờ phân phát lương thực ở khu vực Al-Tina và Morag thuộc Nam Gaza.

Ông Philippe Lazzarini, Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA), lên án mạnh mẽ lời đe dọa của Israel, coi đó là dấu hiệu báo trước những vụ thảm sát lớn. Ông nhấn mạnh việc Israel gán cho gần 250.000 người còn mắc kẹt ở thành phố Gaza và phía bắc là “khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố” đồng nghĩa với việc hợp thức hóa hành động sát hại hàng loạt dân thường, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và những người không thể rời đi.

Trong khi chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Hamas cho biết vẫn đang cân nhắc đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra. Thành viên Cục Chính trị Hamas, ông Mohammed Nazzal, cho hay nhóm sẽ sớm công bố quan điểm chính thức, nhấn mạnh rằng họ có quyền lên tiếng “theo cách phục vụ lợi ích của người dân Palestine” và không chịu sức ép thời gian, bất chấp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hamas chỉ có “3-4 ngày” để phản hồi.

Trong khi đó, các nước châu Âu đã kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu cứu trợ tới Gaza, sau vụ đội tàu Global Sumud bị chặn ngày 1/10. Đội tàu này gồm khoảng 50 tàu chở hơn 500 tình nguyện viên từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hoạt động cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người Palestine.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP News, Al Jazeera

