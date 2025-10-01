Khai trương Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa

Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là khu vực miền núi, từ ngày 1/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Điền Lư, trực thuộc Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức khai trương, đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Điền Lư, trực thuộc Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa.

Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, đến nay, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa đã có 1 hội sở chính và 30 chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 29.458 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 29.544 tỷ đồng, là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất trên địa bàn tỉnh, giữ vững vai trò then chốt trong phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa có địa chỉ tại xã Điền Lư chính thức đi vào hoạt động nhằm góp phần mở rộng mạng lưới phục vụ, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đây cũng là dịp để khẳng định uy tín, thương hiệu và trách nhiệm của Agribank trong việc đồng hành cùng phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 tặng hoa chúc mừng khai trương Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa.

Sau khi đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Điền Lư sẽ cung ứng đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như: Huy động vốn, cấp tín dụng; thanh toán,chuyển tiền; mở tài khoản, phát hành thẻ; máy rút tiền tự động ATM, dịch vụ ngân hàng điện tử, kiều hối... mang tiện ích đến gần hơn với người dân vùng miền núi của tỉnh.

Những khách hàng đầu tiên giao dịch tại Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa.

Nhân dịp khai trương, đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa dành nhiều phần quà tặng hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.

Thanh Thảo