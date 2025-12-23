Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chiều 23/12, các chi nhánh Agribank tại Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu dự hội nghị gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã thông tin về hoạt động kinh doanh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của các đơn vị.

Theo đó, năm 2025, hoạt động kinh doanh các chi nhánh Agribank trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí quan tâm ủng hộ. Thông tin về hoạt động của các đơn vị, nhất là việc thực hiện các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn và nông dân được kịp thời thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Thanh Hóa Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, các chi nhánh Agribank có mạng lưới hoạt động tại tất cả các địa bàn trong tỉnh, gồm: 3 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 36 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, 82 máy ATM/CDM và 397 máy POS, đang phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng.

Trong suốt quá trình hoạt động, các chi nhánh Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ - ngân hàng; khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; góp phần đẩy lùi tín dụng đen, giữ vững an ninh trật tự, nhất là tại khu vực nông thôn.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh đạt 59.700 tỷ đồng, tăng 7.474 tỷ đồng, tốc độ tăng 12%, chiếm 31% thị phần. Tổng dư nợ cho vay 74.300 tỷ đồng, tăng 8.079 tỷ đồng, tốc độ tăng 12%, chiếm 29% thị phần. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đạt 403 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2024.

Trong năm, các chi nhánh Agribank đã tài trợ hơn 40 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội với các hoạt động nổi bật như: tài trợ xây dựng 2 cơ sở giáo dục phổ thông trị giá 14 tỷ đồng; tài trợ chương trình Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với 15 tỷ đồng và thực hiện các chương trình từ thiện, an sinh xã hội khác với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần lan toả những mô hình sử dụng nguồn vốn kinh tế hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong suốt quá trình hoạt động, các chi nhánh Agribank luôn khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”.

Năm 2026, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Định hướng chung là phát triển theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững; đẩy mạnh huy động vốn, tập trung mở rộng tín dụng có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực.

Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, các chi nhánh Agribank cam kết tiếp tục là điểm tựa tài chính tin cậy, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Khánh Phương