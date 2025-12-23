Đưa cộng đồng doanh nghiệp phường Đông Sơn lớn mạnh xứng tầm lợi thế

Chiều 23/12, Hội Doanh nghiệp Đông Sơn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Các tầng lớp Nhân dân chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Sơn cùng đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp hội viên.

Phường Đông Sơn nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây của trung tâm tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua, trong thời gian tới có nhà ga thuộc tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam được quy hoạch xây dựng.

Cùng với đó, mảnh đất Đông Sơn là nơi có truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, người dân cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường đang phát triển mạnh mẽ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giáo dục, vận tải, nông nghiệp...

Trước yêu cầu tăng cường liên kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tháng 10/2025, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp Đông Sơn đã được hình thành và nhanh chóng triển khai các bước theo quy định. Đến nay, Hội đã thu hút gần 70 doanh nghiệp tham gia.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc thành lập Hội Doanh nghiệp Đông Sơn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh mới, khi cấp xã trở thành cấp chính quyền gần dân, sát doanh nghiệp nhất.

“Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ Hội Doanh nghiệp Đông Sơn trong quá trình tổ chức hoạt động, đào tạo, tư vấn và kết nối nguồn lực, coi đây là “cánh tay nối dài” của hiệp hội từ cơ sở”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Hội Doanh nghiệp Đông Sơn chú trọng xây dựng khối đoàn kết thực chất trong cộng đồng doanh nghiệp; phát huy vai trò tự thân của mỗi doanh nghiệp trong nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, giữ chữ tín, tạo nền tảng phát triển bền vững.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Đông Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua phương hướng hoạt động với phương châm “Đoàn kết - Đồng hành - Phát triển”, hướng tới mục tiêu củng cố tổ chức hội vững mạnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực tham gia đối thoại chính sách; tổ chức hiệu quả các chương trình tham quan, hội nghị tư vấn, các diễn đàn đối thoại; nâng tổng số hội viên lên 150 và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Minh Hằng