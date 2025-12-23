Đảng bộ xã Như Thanh xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tái cơ cấu kinh tế, tạo đà phát triển bền vững

Ngay sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã Như Thanh đã lựa chọn đúng trọng tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tái cơ cấu kinh tế, coi đây là “trục phát triển” xuyên suốt nhằm nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Diện mạo xã Như Thanh đang từng ngày đổi thay.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao – trụ cột phát triển bền vững

Xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành bộ tiêu chí mà là quá trình nâng cao chất lượng sống của người dân, Đảng bộ xã Như Thanh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Trong năm 2025, Nhân dân toàn xã đã tự nguyện đóng góp trên 2 tỷ đồng, cùng Nhà nước đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu. Kết quả nổi bật là diện mạo nông thôn chuyển biến rõ nét: 1.650 m đường giao thông được làm mới; 6 trường học, 03 nhà văn hóa, 01 trạm y tế, 01 trung tâm văn hóa – thể thao được cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Đến hết năm 2025, toàn xã có 28/37 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh, tạo nền tảng vững chắc để Như Thanh tiến tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo định hướng phát triển đô thị. Xây dựng nông thôn mới được triển khai gắn chặt với chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 94%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, độ che phủ rừng duy trì ở mức 48,5%, phản ánh rõ quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

Tái cơ cấu kinh tế tạo động lực cho nông thôn mới

Xã Như Thanh quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách.

Điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Như Thanh là sự gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu kinh tế. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 4.702 tỷ đồng, bằng 174% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm 62,3%, dịch vụ 26,5%, nông – lâm – thủy sản giảm còn 11,2%, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Trong nông nghiệp, xã đã tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Giá trị sản phẩm trên một héc-ta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 92,4 triệu đồng, diện tích đất nông nghiệp tích tụ đạt 35 ha, vượt 175% kế hoạch. Lâm nghiệp tiếp tục là thế mạnh với 268 ha rừng trồng mới, sản lượng khai thác 35.280 tấn, vừa tạo sinh kế ổn định, vừa bảo đảm an ninh rừng. Công nghiệp – xây dựng giữ vai trò động lực tăng trưởng, với tổng giá trị sản xuất đạt 2.930 tỷ đồng. Các ngành giày da xuất khẩu, chế biến gỗ, vật liệu xây dựng duy trì ổn định; công tác chuẩn bị hạ tầng để đưa Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang vào hoạt động được tập trung chỉ đạo quyết liệt, mở ra dư địa thu hút đầu tư, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Song song với đó, thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng giá trị đạt 1.247 tỷ đồng. Các điểm du lịch, di tích trên địa bàn đón trên 65 nghìn lượt khách, doanh thu hơn 5 tỷ đồng, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Đời sống Nhân dân được nâng lên – thước đo thực chất của nông thôn mới

Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao được đo bằng sự cải thiện rõ rệt đời sống Nhân dân. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 68,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,9%, vượt kế hoạch; 39/39 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở giai đoạn 2024–2025 đã hoàn thành. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; giải quyết việc làm cho 371 lao động, trong đó 111 người đi xuất khẩu lao động, đạt 161% kế hoạch. Đây là những con số có ý nghĩa trực tiếp, phản ánh hiệu quả thực chất của quá trình xây dựng nông thôn mới.

Quyết liệt xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị

Như Thanh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Bước sang năm 2026, Đảng bộ xã Như Thanh xác định rõ mục tiêu: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo định hướng phát triển đô thị, tạo nền tảng cho phát triển bền vững giai đoạn 2025–2030. Trọng tâm là tiếp tục tái cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với nâng cao thu nhập người dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 7,5%, thu nhập bình quân đầu người 71 triệu đồng, tích tụ thêm 10,4 ha đất nông nghiệp sản xuất quy mô lớn, giá trị sản phẩm trên héc-ta đạt 94,5 triệu đồng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, phấn đấu 100% đường giao thông được cứng hóa. Xã tập trung cao cho giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng dân cư và Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu thành lập mới 20 doanh nghiệp trong năm 2026, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, môi trường, giáo dục, y tế; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 48,5%, nâng tỷ lệ thu gom rác thải lên 95%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75%. Đặc biệt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2025, cùng định hướng rõ ràng và giải pháp quyết liệt cho năm 2026, Đảng bộ xã Như Thanh đang từng bước khẳng định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Nguyễn Lương