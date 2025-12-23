Hai tập đoàn định hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Thanh Hóa

Sáng 23/12, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De HEUS tìm hiểu thông tin, định hướng đầu tư, phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đại diện các sở, ngành tham gia buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đã trình bày định hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa, bao gồm vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến xuất khẩu.

Theo đó, hai Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn đánh giá Thanh Hóa là địa phương có nhiều dư địa để nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiệu quả và bền vững.

Đoàn công tác của hai Tập đoàn Hùng Nhơn và De HEUS làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Tập đoàn De Heus là đối tác chiến lược của Tập đoàn Hùng Nhơn, cùng liên doanh triển khai thực hiện nhiều dự án hợp tác tại Việt Nam. Cả hai cùng hướng tới mục tiêu phát triển các tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết chăn nuôi an toàn sinh học và thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại của Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa lần này, đại diện hai tập đoàn đề xuất tỉnh xem xét triển khai các cơ chế hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, gắn với xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Đề xuất của các Tập đoàn được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đánh giá cao. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của hai tập đoàn đối với môi trường đầu tư tại địa phương; đồng thời giới thiệu rõ hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để hai tập đoàn nắm bắt, từ đó có định hướng đầu tư trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa có lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn nhân lực để phát triển nông nghiệp, nhất là phát triển chăn nuôi. Đàn gia súc, gia cầm của tỉnh nhiều năm liền nằm trong top đầu của cả nước với mức tăng trưởng ngành chăn nuôi bình quân từ 3-4%/năm. Trong khi đó, lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất trên địa bàn tỉnh mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, tỉnh tạm dừng chấp thuận chủ trương đầu tư mới và điều chỉnh tăng quy mô các dự án đã chấp thuận chủ chương đầu tư thuộc lĩnh vực chăn nuôi lợn nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, góp phần hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng cho biết thêm, tỉnh Thanh Hóa có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hệ thống các cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất nếu các nhà đầu tư đáp ứng được các tiêu chí, định hướng phát triển ngành nông nghiệp mà tỉnh đang hướng đến.

Ngay tại buổi làm việc, đồng chí giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ để Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De HUES nắm rõ hơn thông tin về lĩnh vực mong muốn đầu tư tại Thanh Hóa.

Lê Hòa