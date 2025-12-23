Tiếp tục triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

Chiều 23/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 27 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở ngành, địa phương liên quan tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 26, tính đến ngày 20/12, các địa phương đã nhập xong dữ liệu tàu cá xóa đăng ký vào cơ sở dữ liệu quản lý số tàu cá “3 không”, tàu đã xóa đăng ký, tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thuy sản do Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý để công khai cho các lực lượng chức năng và các địa phương giám sát hoạt động của tàu cá.

Trong tuần không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cả nước đã xử lý 22.287/22.287 tàu cá (đạt 100%), trong đó xử phạt 3.843/22.287 tàu cá (đạt 17,24%), khép hồ sơ không xử phạt 18.444/22.287 tàu cá (đạt 82,76%).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU được Ban Chỉ đạo giao tại phiên họp thứ 26.

Các đại biểu tham luận tại điểm cầu Trung ương (Ảnh chụp màn hình).

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU có trọng tâm trọng điểm, khoa học theo khuyến nghị của EC.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các ngành và các địa phương liên quan tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực thực hiện; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân xuất, nhập bến trên VNeID; xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài... Tổng hợp kết quả, gửi báo cáo tiến độ cho EC theo quy định.

Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thống kê đến ngày 22/12, toàn tỉnh có 6.225 tàu cá. Từ đầu năm 2025 đến ngày 22/12, toàn tỉnh đã xóa đăng ký 197 tàu cá; 100% số tàu cá có chiều dài 15m trở lên đã lắp giám sát hành trình. Trong tuần vừa qua, toàn tỉnh không phát sinh tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ, mất kết nối trên 10 ngày và vượt ranh giới cho phép trên biển.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tập trung lực lượng, thành lập các đoàn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên biển, tại các cửa lạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tàu cá có hành vi vi phạm lĩnh vực thủy sản, nhất là các hành vi vi phạm về khai thác IUU. Luỹ kế số trường hợp tàu cá vi phạm bị xử phạt từ đầu năm 2025 đến nay là 337 trường hợp, số tiền xử phạt là hơn 5 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần để thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của EC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn một số tồn tại. Đặc biệt, việc việc kiểm tra, rà soát hồ sơ khép không xử lý về vi phạm VMS toàn tỉnh còn tới 790 trường hợp, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để theo dõi, quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tập trung điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các tàu cá phát sinh vi phạm mất kết nối VMS. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, bến cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Nguyễn Đạt