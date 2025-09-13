Khắc phục khó khăn để phục vụ Nhân dân

Sau hơn 2 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) cấp xã trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng thích ứng để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động của Trung tâm PVHCC cấp xã vẫn gặp nhiều khó khăn cần sớm được khắc phục, để chính quyền địa phương 2 cấp đem lại hiệu quả như mong đợi.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Vân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xã Xuân Chinh được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Xuân Chinh và xã Xuân Lẹ. Sau sáp nhập và đi vào hoạt động, Trung tâm PVHCC xã Xuân Chinh gặp không ít khó khăn. Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Xuân Chinh Nguyễn Đình Hải cho biết: “Khó khăn lớn nhất của trung tâm khi đi vào vận hành là về con người. Bởi không chỉ thiếu công chức, mà những người hiện đang làm việc tại trung tâm vốn không có chuyên môn, nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Vì thế, khi thực thi nhiệm vụ, họ phải vừa làm, vừa học hỏi. Đặc biệt, đối với các TTHC cấp huyện (cũ) chuyển về cho cấp xã thực hiện, công chức trung tâm phải hỏi nhiều nơi, đọc nhiều văn bản, tìm hiểu nhiều luật mới có thể giải quyết được”.

Sau khi sáp nhập, xã Cẩm Vân có gần 23.000 người. Dân số đông, lượng hồ sơ giải quyết TTHC nhiều nhưng Trung tâm PVHCC xã lại chật hẹp do được tận dụng từ bộ phận “một cửa” của xã Cẩm Tâm cũ. Vì thế, phần lớn tổ chức, công dân khi chờ đến lượt giải quyết TTHC đều ngồi bên ngoài hành lang của trung tâm. Chủ tịch UBND xã Cẩm Vân Nguyễn Văn Hiệp cho biết: “Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm đã được trang bị thêm máy tính, máy photocoppy, máy lấy số thứ tự... Tuy nhiên, khó khăn nhất của trung tâm hiện nay là về cơ sở vật chất và thiếu người làm việc. Để khắc phục khó khăn này, chúng tôi đã lợp thêm mái tôn phía trước trung tâm, bố trí thêm ghế và quạt để công dân ngồi chờ khi giải quyết TTHC”.

Qua tìm hiểu thực tế tại các địa phương được biết, trung tâm PVHCC cấp xã phần lớn tận dụng lại từ bộ phận “một cửa” trước đây nên chật hẹp, hạ tầng chưa đảm bảo, thiếu nhiều trang thiết bị cần thiết. Các trang thiết bị hiện có thì nhiều nơi đã cũ, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm vẫn chưa thành thạo công việc, còn lúng túng trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân. Một số cán bộ, công chức lại chậm trễ trong việc tham mưu xử lý, ban hành kết quả giải quyết, chậm cập nhật kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Hệ thống phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành triển khai cho địa phương còn chậm, nhất là đối với các thủ tục liên thông.

Theo phản ánh của các tổ chức, công dân, việc tra cứu, tìm kiếm TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia còn phức tạp; ứng dụng VNeID mất nhiều thời gian xác thực, thường xuyên bị quá tải, hoạt động chậm trong giờ cao điểm; việc thanh toán trực tuyến nhiều khi bị lỗi, không thực hiện được. Hồ sơ TTHC ở lĩnh vực đất đai cũng gặp khó khăn, vướng mắc. Hệ thống phần mềm liên thông nghĩa vụ tài chính qua phần mềm VNPT iLIS thường xuyên phát sinh lỗi, bị treo, chậm vì đây chỉ là phần mềm thử nghiệm miễn phí. Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa thống nhất trong việc áp dụng bảng giá đất, cùng một loại đất nhưng có đơn vị áp dụng 2 bảng giá, có đơn vị áp dụng 1 bảng giá, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết TTHC. Để nắm bắt tình hình, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của các phường, xã. Qua đánh giá cho thấy, phần lớn các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc đúng với chuyên môn đào tạo; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt; nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ. Sự ổn định trong vận hành bộ máy, không có gián đoạn nào lớn, là dấu hiệu tích cực trong thực hiện của mỗi địa phương.

Đặc biệt, để giúp trung tâm PVHCC cấp xã vận hành ổn định, Trung tâm PVHCC tỉnh đã công khai danh sách cán bộ, công chức của trung tâm trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ cho hơn 12.800 lượt cán bộ, công chức cấp xã về tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; xây dựng đầy đủ các eForm điện tử để tạo thuận lợi cho người dân nộp hồ sơ trực tuyến được nhanh chóng, dễ dàng. Cùng với đó, Trung tâm PVHCC tỉnh đã rà soát danh mục TTHC cấp tỉnh, cấp xã, đảm bảo chính xác và chuẩn hóa số liệu về TTHC. Đến nay, toàn tỉnh có 2.272 TTHC, trong đó có 965 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.266 dịch vụ công trực tuyến một phần, 100% dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp, công khai đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Với sự nỗ lực của các địa phương và các sở, ngành, từ ngày 1/7 đến 8/9/2025 toàn tỉnh đã tiếp nhận 310.586 hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp. Trong đó có 16.994 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, 293.458 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 134 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 271.343 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 39.243 hồ sơ.

Thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ. Với nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ cho các địa phương, cùng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và tâm thế luôn chủ động học hỏi của cán bộ, công chức, trung tâm PVHCC cấp xã sẽ tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Minh Khôi