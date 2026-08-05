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Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp hoàn toàn

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/8 khẳng định quân đội nước này sẽ không rút khỏi các vị trí đang kiểm soát tại Dải Gaza cho đến khi phong trào Hồi giáo Hamas bị giải giáp hoàn toàn, trong bối cảnh các bên còn bất đồng về lộ trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp hoàn toàn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/8 khẳng định quân đội nước này sẽ không rút khỏi các vị trí đang kiểm soát tại Dải Gaza cho đến khi phong trào Hồi giáo Hamas bị giải giáp hoàn toàn, trong bối cảnh các bên còn bất đồng về lộ trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

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Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp hoàn toàn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: ABC News.

Phát biểu qua một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel cam kết bảo vệ tối đa các lợi ích an ninh của đất nước. Người đứng đầu Chính phủ Israel làm rõ Nhà Trắng đã gửi một bản dự thảo thỏa thuận, song phía Tel Aviv “chưa thông qua” và đã gửi lại các ý kiến đóng góp.

Trong khi Tel Aviv kiên quyết yêu cầu Hamas phải hoàn tất việc giải giáp trước khi Israel thực hiện bất kỳ đợt rút quân nào, thì lộ trình do phía Mỹ đề xuất, vốn đã được Hamas chấp thuận, lại kêu gọi triển khai song song và cuốn chiếu hai quá trình này.

Mặc dù vậy, đại diện “Hội đồng Hòa bình” sau cuộc gặp với ông Netanyahu cho biết việc Israel rút quân hoàn toàn sẽ không diễn ra trước khi các loại vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ cũng như hệ thống đường hầm tại Gaza bị phá hủy hoàn toàn.

Về phía Hamas, lực lượng này tái khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản đã thống nhất cho giai đoạn hai của tiến trình ngừng bắn. Tuy nhiên, Hamas đặt điều kiện việc bàn giao và sắp xếp vũ khí chỉ diễn ra khi Israel chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự, rút toàn bộ quân khỏi Dải Gaza và có tiến triển cụ thể trong công tác tái thiết.

Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp hoàn toàn

Quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 70% Dải Gaza. Ảnh: Bloomberg.

Tuyên bố cứng rắn của các bên diễn ra trong bối cảnh các đợt không kích cuối tuần qua của Israel khiến hàng chục dân thường tại Gaza thiệt mạng, buộc ba quốc gia trung gian hòa giải gồm Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ phải ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ.

Hiện, quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 70% diện tích Dải Gaza. Các số liệu thống kê cho thấy chiến sự bùng nổ từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, AA.

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Từ khóa:

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