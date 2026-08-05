Mỹ gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington đến năm 2029

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/8 thông báo sẽ gia hạn việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington D.C. đến tháng 1/2029, với tổng chi phí dự kiến khoảng 1,4 tỷ USD trong các năm tài khóa 2027-2029.

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia tuần tra trên đường phố Washington. Ảnh: CCTV

Theo Lầu Năm Góc, quyết định này nhằm duy trì sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại thủ đô nước Mỹ.

Đợt triển khai bắt đầu từ tháng 8/2025, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh tại Washington D.C. và đặt Sở Cảnh sát Thủ đô dưới sự giám sát trực tiếp của chính quyền liên bang. Khi đó, Nhà Trắng cho rằng tỷ lệ tội phạm gia tăng cùng các thách thức về an ninh đòi hỏi Chính phủ liên bang phải có biện pháp can thiệp mạnh mẽ để khôi phục trật tự tại thủ đô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định việc tăng cường hiện diện của lực lượng liên bang và Vệ binh Quốc gia là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân, bảo vệ các cơ quan chính quyền liên bang và ngăn chặn các hành vi bạo lực.

Tuy nhiên, quyết định kéo dài thời gian triển khai tiếp tục vấp phải sự phản đối từ chính quyền Washington D.C. và nhiều nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ. Giới chỉ trích cho rằng việc duy trì lực lượng quân sự tại thủ đô trong thời gian dài làm suy giảm quyền tự quản của Washington D.C. và có nguy cơ “quân sự hóa” hoạt động bảo đảm an ninh công cộng.

Theo AP và The Washington Post, Thị trưởng Washington D.C. cùng nhiều quan chức địa phương cho rằng tình hình an ninh tại thủ đô đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm soát lực lượng cảnh sát địa phương nên tiếp tục do chính quyền đặc khu đảm nhiệm thay vì đặt dưới sự quản lý trực tiếp của liên bang.

Giới phân tích nhận định, quyết định mới của Lầu Năm Góc nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm gia tăng tranh luận về phạm vi quyền hạn của chính quyền liên bang đối với Washington D.C. Khác với 50 bang của Mỹ, Washington D.C. là một đặc khu liên bang nên Quốc hội và Chính phủ liên bang có thẩm quyền can thiệp sâu hơn vào hoạt động quản lý hành chính và an ninh. Trong nhiều năm qua, vấn đề mở rộng quyền tự chủ cho thủ đô luôn là chủ đề gây chia rẽ giữa hai đảng tại Mỹ.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, AP, The Washington Post.