EU thống nhất nhiều biện pháp siết quản lý di cư sau cuộc họp khẩn

Các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/8 đã nhất trí thúc đẩy hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường quản lý di cư, trong đó tập trung vào trấn áp các đường dây đưa người trái phép, siết chính sách hồi hương và củng cố kiểm soát biên giới, sau cuộc họp khẩn được triệu tập vì làn sóng người di cư ồ ạt vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Các thành viên quân đội hộ tống người di cư tại Ceuta, Tây Ban Nha, sau các đợt vượt biên ồ ạt bằng đường bộ và đường biển từ Morocco vào lãnh thổ Tây Ban Nha gần đây, ngày 1 tháng 8 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Tại cuộc họp diễn ra ở Brussels (Bỉ), các bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép, đẩy mạnh chính sách hồi hương đối với những người không đủ điều kiện lưu trú, đồng thời mở rộng hợp tác với các quốc gia ngoài EU nhằm ngăn chặn các đợt di cư quy mô lớn tái diễn.

Phát biểu sau cuộc họp, Cao ủy châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết làn sóng người di cư vừa qua chủ yếu xuất phát từ hoạt động của các đường dây buôn người và tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội, khiến nhiều người tìm cách vượt biên trái phép.

Theo ông Brunner, các nước thành viên cũng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, giám sát các nền tảng mạng xã hội để sớm phát hiện nguy cơ xuất hiện các làn sóng di cư mới, đồng thời tiếp tục củng cố năng lực bảo vệ biên giới bên ngoài của EU.

Cao ủy châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết các bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đấu tranh với các mạng lưới đưa người di cư trái phép. Ảnh: Democrata.

Về hợp tác quốc tế, EU khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với các quốc gia đối tác, đặc biệt là Maroc, nhằm kiểm soát dòng người di cư và đẩy nhanh việc tiếp nhận trở lại những trường hợp bị hồi hương. Ông Brunner cho biết Tây Ban Nha vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên quy mô lớn vừa qua và từ chối bình luận về khả năng Maroc có liên quan đến vụ việc.

Trong cuộc họp, một số quốc gia thành viên cũng đưa ra các đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa chính sách quản lý di cư của EU. Đan Mạch kêu gọi tăng ngân sách của khối dành cho công tác bảo vệ biên giới, trong khi Italy đề xuất xây dựng các trung tâm xử lý hồ sơ xin tị nạn và hồi hương tại các quốc gia thứ ba an toàn.

Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng đề xuất EU xem xét cho phép các quốc gia thành viên tạm thời đình chỉ việc tiếp nhận đăng ký hồ sơ xin tị nạn trong trường hợp xảy ra các đợt người di cư ồ ạt.

Bên cạnh đó, 22 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã kêu gọi triển khai các biện pháp phối hợp nhằm tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài của khối.

Bích Hồng

Nguồn: CNA