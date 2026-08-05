Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu khí đốt trong nước đáp ứng nhu cầu của 17 triệu gia đình vào năm 2028

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết nước này đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên của khoảng 16-17 triệu hộ gia đình từ các mỏ khí trong nước, qua đó giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar bắt tay Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair trong cuộc gặp tại thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Turkiyetoday.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh TRT Haber ngày 4/8, ông Bayraktar cho biết mỏ khí Sakarya trên Biển Đen – dự án khai thác khí đốt lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ – hiện cung cấp khí đốt cho khoảng 4 triệu hộ gia đình. Đây là mỏ khí được đưa vào khai thác thương mại từ tháng 8/2023 và được Ankara xem là trụ cột trong chiến lược tăng cường an ninh năng lượng.

Theo kế hoạch, giai đoạn hai của dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, nâng sản lượng khai thác lên khoảng 20 triệu m3 khí/ngày, đủ đáp ứng nhu cầu của khoảng 8 triệu hộ gia đình. Đến giai đoạn ba, dự kiến hoàn thành vào năm 2028, sản lượng sẽ tăng lên 40-45 triệu m3/ngày, đáp ứng nhu cầu của khoảng 16-17 triệu hộ.

Bộ trưởng Bayraktar cho biết một trong những hạng mục quan trọng của dự án là giàn khai thác nổi Osman Gazi, dự kiến rời cảng Filyos vào cuối tháng 9 để tới mỏ Sakarya. Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, chạy thử và kiểm định kỹ thuật, giàn sẽ chính thức tham gia khai thác, góp phần nâng công suất của mỏ.

Bên cạnh lĩnh vực khí đốt, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận tiến triển trong khai thác dầu mỏ. Theo Bộ trưởng Bayraktar, mỏ dầu Gabar ở tỉnh Sirnak, miền Đông Nam nước này, hiện đạt sản lượng khoảng 83.200 thùng/ngày, mức cao nhất từ trước đến nay.

Một đoạn của đường ống dẫn dầu Kirkuk–Ceyhan ở miền Bắc Iraq. Ảnh: AA.

Ông Bayraktar cho rằng sự phát triển của mỏ Gabar gắn liền với việc tình hình an ninh tại khu vực được cải thiện trong những năm gần đây. Theo ông, những khu vực từng chịu ảnh hưởng của xung đột nay đã trở thành trung tâm khai thác năng lượng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương.

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là khí đốt từ Nga, Azerbaijan và Iran. Trong những năm gần đây, Chính phủ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đẩy mạnh chiến lược khai thác các nguồn tài nguyên trong nước nhằm giảm chi phí nhập khẩu năng lượng, cải thiện cán cân thanh toán và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Các số liệu của Anadolu Agency cho thấy mỏ Sakarya, được phát hiện năm 2020 với trữ lượng ước tính khoảng 710 tỷ m3 khí tự nhiên, là phát hiện khí đốt lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong mục tiêu từng bước đưa nước này trở thành một đầu mối năng lượng quan trọng của khu vực, bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các quốc gia láng giềng như Iraq, Azerbaijan và Turkmenistan.

Vân Bình

Nguồn: TRT Haber, Reuters, Anadolu Agency, Daily Sabah.