Syria triển khai quân tới biên giới Iraq, đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Chính quyền chuyển tiếp Syria đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và triển khai thêm lực lượng tới khu vực biên giới với Iraq. Trong khi đó, phía Iraq khẳng định tình hình an ninh tại khu vực biên giới vẫn bình thường và các hoạt động điều quân được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa hai nước.

Xe tăng Syria trên biên giới với Iraq. Ảnh chụp màn hình.

Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ Quốc phòng Syria đã ra lệnh nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và điều động lực lượng tới dọc tuyến biên giới Syria-Iraq. Tuy nhiên, giới chức Syria chưa công bố nguyên nhân của động thái này.

Theo Al Arabiya, vài ngày trước, Damascus đã thông báo với Baghdad về việc gia tăng hoạt động của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn gần khu vực biên giới giữa hai nước. Syria cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu xảy ra các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq, đồng thời đề nghị chính quyền Baghdad có biện pháp ngăn chặn việc sử dụng lãnh thổ Iraq để tiến hành các hoạt động nhằm vào Syria.

Hãng tin Hawar News cũng cho biết Bộ Quốc phòng Syria đã yêu cầu các đơn vị nâng mức sẵn sàng chiến đấu lên cấp báo động “C” và triển khai các đơn vị quân đội tại khu vực biên giới, trong đó có thể bao gồm lực lượng thuộc Sư đoàn 72.

Về phía Iraq, Tư lệnh Lực lượng Biên phòng, Trung tướng Mohammed Abdul Wahab Sukkar Al-Saeedi khẳng định tình hình an ninh dọc biên giới với Syria hiện vẫn ổn định.

Ông Al-Saeedi cho biết các hoạt động điều quân của Syria được tiến hành với sự phối hợp và thông báo trước giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh hiện không có bất kỳ mối đe dọa an ninh nào tại khu vực biên giới.

Quan chức Iraq cũng cho biết cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp giữa lực lượng biên phòng hai nước vẫn được duy trì, trong khi lực lượng biên phòng Iraq tiếp tục được triển khai đầy đủ nhằm bảo đảm an ninh khu vực. Động thái của Syria diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực biên giới Syria-Iraq vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, với sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang và các lực lượng được nước ngoài hậu thuẫn.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, Hawar News