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Lần đầu tiên Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tự luận xử lý tình huống sư phạm

Linh Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch tuyển dụng 1.632 giáo viên các cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Điểm mới của kỳ tuyển dụng năm 2026 là lần đầu tiên áp dụng hình thức thi tự luận với thời gian làm bài 180 phút nhằm đánh giá toàn diện năng lực thực hành sư phạm của thí sinh.

Lần đầu tiên Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tự luận xử lý tình huống sư phạm

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch tuyển dụng 1.632 giáo viên các cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Điểm mới của kỳ tuyển dụng năm 2026 là lần đầu tiên áp dụng hình thức thi tự luận với thời gian làm bài 180 phút nhằm đánh giá toàn diện năng lực thực hành sư phạm của thí sinh.

Lần đầu tiên Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tự luận xử lý tình huống sư phạm

Việc đổi mới hình thức thi tuyển hy vọng sẽ chọn lựa được những giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Ảnh minh họa

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển dụng năm nay cũng là lần đầu tiên Thanh Hóa thực hiện chính sách tiếp nhận nhà giáo đối với người biết hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; người tình nguyện công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chính sách này góp phần thu hút, bổ sung đội ngũ giáo viên cho những địa phương còn thiếu nhân lực.

Đối với hình thức thi tuyển, thí sinh sẽ thực hiện bài thi tự luận trong thời gian 180 phút với các nội dung: kiến thức chung; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục hoặc kế hoạch bài dạy; xử lý tình huống sư phạm gắn với vị trí việc làm dự tuyển.

Việc đổi mới nội dung và hình thức thi tuyển nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy của thí sinh, qua đó lựa chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bên cạnh hình thức thi tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng sẽ xem xét tiếp nhận đối với những người đã có quá trình công tác, có năng lực chuyên môn và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm theo quy định.

Linh Hương

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