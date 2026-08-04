Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đối tượng buôn lậu Vi Trung Tài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã Vi Trung Tài (sinh năm 1986, ở xã Hà Trung) để phục vụ điều tra vụ án buôn lậu.

Đối tượng truy nã Vi Trung Tài. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Quyết định truy nã số 12871/QĐTN-CSKT-Đ4 ngày 29/7/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Vi Trung Tài (sinh năm 1986) tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Nơi thường trú: thôn Nghè Đỏ, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Đặc điểm nhận dạng: Sẹo chấm ngay đuôi mắt trái.

Tội danh bị khởi tố: Buôn lậu quy định tại khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự; trốn ngày 9/6/2024. Chỗ ở trước khi trốn: thôn Nghè Đỏ, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, qua đồng chí Phan Việt Hoàng - Điều tra viên thụ lý (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa), điện thoại: 0961205789.

NM (Nguồn: Công an Thanh Hóa)