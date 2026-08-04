Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Sáng 4/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều đã báo cáo tình hình hoạt động, đầu tư phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh trên tất cả các phương diện từ công tác lập quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư... đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều báo cáo tình hình hoạt động, đầu tư phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cũng báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến nguồn nhân lực, kinh phí triển khai hoàn thành và quyết toán một số dự án; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên trong đoàn công tác dự buổi làm việc.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng, thu ngân sách, phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế liên quan đến tiến độ quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư hạ tầng; công tác báo cáo, tham mưu của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh... cần phải tập trung khắc phục sớm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn, các quy hoạch phân khu, quy hoạch hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; xác định rõ hồ sơ, thẩm quyền, nội dung cần xin ý kiến Trung ương và thời hạn thực hiện. Đồng thời rà soát tiến độ từng dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm; xác định rõ phần việc của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị chức năng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh rà soát 22 bến cảng, 77 cầu cảng theo quy hoạch; phân loại các bến đã đầu tư, đang đầu tư, chưa có nhà đầu tư; xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư và công khai thông tin. Cùng với đó, rà soát toàn bộ các dự án do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; xây dựng tiến độ thực hiện, giải ngân theo từng tháng; bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

Lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh dự buổi làm việc.

Đối với việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ hoàn thiện hạ tầng từng khu công nghiệp; tổ chức làm việc với từng nhà đầu tư hạ tầng về việc xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí lưu ý trong thu hút FDI cần xác định rõ loại hình doanh nghiệp ưu tiên, tập trung vào các nhà đầu tư có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh.

Cùng với đó, rà soát, phân loại, đề xuất xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; báo cáo rõ số dự án đã xử lý, số dự án còn tồn đọng và thời hạn hoàn thành gắn với danh mục dự án tồn đọng đang được tỉnh chỉ đạo xử lý.

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, môi trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát các khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hạ tầng xuống cấp, chưa bảo đảm phòng cháy, chữa cháy hoặc còn ngập úng; xác định phương án, nguồn kinh phí, thời hạn khắc phục và trách nhiệm của từng nhà đầu tư hạ tầng; đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng trong việc phối hợp, tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trong giai đoạn mới.

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