25 bang của Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump vì áp thuế quan theo Điều 301

Liên minh gồm 25 bang của Mỹ ngày 4/8 đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế, cho rằng việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của Tổng thống.

25 tiểu bang kiện tổng thống Trump về thuế quan theo Điều 301. Ảnh: Anadolu / Getty Images.

Theo đơn kiện, các mức thuế mới ở mức 10% hoặc 12,5% được áp dụng đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế bị ảnh hưởng. Nhóm nguyên đơn cho biết các đối tác này chiếm tới 99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ.

Các bang lập luận rằng trước đó, tòa án đã hai lần bác bỏ các nỗ lực của chính quyền trong việc áp dụng chính sách thuế quan tương tự, với phán quyết cho rằng cả Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) lẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đều không phải là cơ sở pháp lý để Tổng thống triển khai chính sách thương mại. Theo đơn kiện, việc lần này chuyển sang sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cũng không làm thay đổi bản chất pháp lý của các biện pháp thuế quan.

Liên minh các bang đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế là bất hợp pháp, chặn việc thực thi và yêu cầu hoàn trả số tiền thuế đã được thu.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul nhận định các mức thuế “bất hợp pháp” này thực chất là gánh nặng thuế đối với các gia đình lao động, khiến giá thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu xây dựng và nhiều mặt hàng phục vụ đời sống hằng ngày tăng lên.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cáo buộc chính quyền đang tìm cách áp đặt một vòng thuế quan mới sau khi thất bại tại Tòa án Tối cao.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện vào ngày 8 tháng 4 năm 2025, liên quan đến chương trình nghị sự chính sách thương mại năm 2025 của Tổng thống Trump. Ảnh: yahoo news.

Phản hồi các cáo buộc, Nhà Trắng khẳng định thuế quan theo Điều 301 là một công cụ pháp lý đã được kiểm chứng kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và vẫn có hiệu lực pháp lý dưới chính quyền hiện nay.

Đây là vụ kiện lớn thứ hai nhằm vào chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, một nhóm doanh nghiệp nhỏ cũng đã khởi kiện với lập luận tương tự, cho rằng Tổng thống không thể sử dụng một cơ sở pháp lý mới để khôi phục các biện pháp thuế quan từng bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Hồi tháng 2 năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết rằng các mức thuế diện rộng mà Tổng thống Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế là vi hiến và Tổng thống không có thẩm quyền đơn phương áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua