Người dân dải Gaza thận trọng trước đề xuất giải giáp Hamas, rút quân Israel

Gần 10 tháng sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hàng trăm nghìn người Palestine phải di dời vẫn đang sống trong những khu trại tạm bợ chật chội trên khắp Dải Gaza. Thông tin về một đề xuất mới, theo đó Hamas sẽ giải giáp để đổi lấy việc Israel rút quân, đã thắp lên một tia hy vọng, song nhiều người vẫn khó tin vào triển vọng hòa bình sau những năm tháng xung đột và những cam kết chưa được thực hiện.

Người dân dải Gaza thận trọng trước đề xuất giải giáp Hamas, rút quân Israel. Ảnh: France 24.

Tại thành phố Deir al-Balah, miền Trung Gaza, nơi từng là thành trì của Lực lượng Hamas, người dân cho biết họ mong muốn thỏa thuận mới có thể mở ra cơ hội chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng.

Một người dân Gaza cho biết: “Liệu phía Israel có tôn trọng thỏa thuận và chấp nhận những nhượng bộ, giống như phía Palestine đã làm, để mọi việc có thể tiến triển hay không? Chúng tôi cầu mong điều này sẽ thành công.”

Nhiều người dân Gaza cũng bày tỏ rằng họ không thể lạc quan bởi những quyết định trước đây chưa từng được triển khai trên thực địa.

Trong khi đó, ở phía bên kia biên giới, phản ứng của người dân Israel cũng chủ yếu là hy vọng, thay vì ăn mừng.

Một người dân Israel nhận định: “Tôi tin rằng nếu bước đi này thực sự thành công, nó có thể mang lại sự ổn định cho khu vực và cuối cùng chấm dứt cuộc chiến này”.

Trên thực địa, dù lệnh ngừng bắn đã được thiết lập, bạo lực tại Gaza vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Chỉ vài giờ sau khi đề xuất mới được công bố, giới chức Palestine cáo buộc các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích riêng rẽ nhằm vào các thành phố Gaza và Deir al-Balah, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

Giới chức Palestine cáo buộc Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích riêng rẽ nhằm vào các thành phố Gaza và Deir al-Balah rạng sáng 1/8 khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Ảnh: Reuters.

Phía Israel khẳng định các chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào các mục tiêu vũ trang, đồng thời cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở dân sự làm nơi hoạt động. Tuy nhiên, giới chức y tế Palestine cho rằng các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở dân sự thiết yếu, trong đó có bệnh viện.

Ngọc Liên

Nguồn: France 24/Reuters.