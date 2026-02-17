Israel: Hamas có 60 ngày để giải giáp hoàn toàn

Tình hình tại Dải Gaza tiếp tục căng thẳng khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas đứng trước nguy cơ sụp đổ. Chánh Văn phòng Nội các Israel Yossi Fuchs mới đây cho biết Hamas sẽ có khoảng 60 ngày để tiến hành giải giáp, nếu không Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại dải đất này.

Chính quyền Israel đưa ra thời hạn 60 ngày để phong trào Hồi giáo Hamas phải hạ vũ khí và giải giáp hoàn toàn. Ảnh: BBC.

Phát biểu tại một hội nghị ở Jerusalem ngày 16/2, ông Fuchs nói Israel đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề này và quyết định trao cơ hội cho Hamas được đưa ra theo đề nghị từ phía Washington. Theo ông, trong khoảng thời gian nói trên, Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí cá nhân, bao gồm súng trường tấn công và đạn dược, đồng thời chấm dứt mọi năng lực quân sự còn lại.Ông Fuchs nhấn mạnh năng lực tên lửa của Hamas đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, song cho rằng tổ chức này vẫn duy trì vũ khí bộ binh và sử dụng chúng để gây sức ép an ninh đối với Israel. Ngoài giải giáp, Israel cũng đặt mục tiêu phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm mà họ coi là cơ sở hạ tầng khủng bố. Theo ông Fuchs, việc xử lý các đường hầm có thể mất nhiều thời gian, nhưng đây là một phần trong các cam kết đã được xác lập trong trao đổi với phía Mỹ.Tuy nhiên, ông Fuchs không xác nhận chính xác thời điểm bắt đầu tính tối hậu thư. Ông cho biết thời hạn này có thể được khởi động sau cuộc họp ngày 19/2 của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì. Ông nói: “Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình. Nếu giải pháp này hiệu quả thì rất tốt. Nếu không, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ quay lại Gaza để hoàn tất nhiệm vụ”.Song song với vấn đề Gaza, chính phủ Israel cũng đang xúc tiến kế hoạch nối lại quy trình đăng ký và điều chỉnh đất đai tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Động thái này có thể cho phép Israel tăng cường kiểm soát các khu vực rộng lớn tại đây. Theo quy trình được đề xuất, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tuyên bố quyền sở hữu đất sẽ phải cung cấp tài liệu chứng minh, mở đường cho việc tái khởi động các thủ tục xác lập quyền sở hữu – vốn bị đình lại kể từ sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967.

Chính phủ Israel xúc tiến kế hoạch nối lại quy trình đăng ký và điều chỉnh đất đai tại Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: The Jerusalem Post.

Kế hoạch trên ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Palestine và nhiều lãnh đạo khu vực, những người cho rằng đây là bước đi làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tới triển vọng giải pháp hai nhà nước.Những cảnh báo mới nhất từ chính quyền Israel được đưa ra trong bối cảnh người dân dải Gaza chuẩn bị bước vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, thời điểm vốn nhạy cảm về an ninh và nhân đạo. Lệnh ngừng bắn hiện tại được xem là cơ hội hiếm hoi để giảm leo thang bạo lực sau nhiều tháng giao tranh ác liệt gây thương vong lớn và tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại vùng đất này.Giới quan sát nhận định, các diễn biến mới cho thấy tình hình tại Gaza và Bờ Tây đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt, khi những quyết định chính trị và quân sự trong vài tuần tới có thể định hình cục diện an ninh tại khu vực trong thời gian dài.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion/Middle East Monitor.