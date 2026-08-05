Litva thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái của Ukraine theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, nước này đang xúc tiến kế hoạch thiết lập cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Litva, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương được hai nước ký kết hồi tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas. Ảnh: LRT.

Phát biểu với báo giới, ông Kaunas cho biết, Bộ Quốc phòng Litva đang kiện toàn bộ máy và bố trí các nhân sự chủ chốt nhằm triển khai giai đoạn thực hiện của thỏa thuận, còn được gọi là “thỏa thuận về máy bay không người lái”, thông qua các dự án đầu tư chung giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Kaunas, các UAV sẽ được sản xuất tại Litva trên cơ sở công nghệ do Ukraine chuyển giao. Dự án không chỉ góp phần mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của Ukraine ở nước ngoài mà còn tạo điều kiện để Litva phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước thông qua việc tiếp cận công nghệ mới, xây dựng năng lực sản xuất và thúc đẩy hợp tác giữa các kỹ sư của hai nước.

Thỏa thuận hợp tác được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda ký kết vào tháng 5, bao gồm nội dung sản xuất chung bốn dòng UAV do Ukraine phát triển, gồm UAV tấn công tầm xa, UAV hải quân, UAV đánh chặn và UAV ném bom. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, phòng không, phòng thủ tên lửa và các hệ thống không người lái.

Các máy bay không người lái (UAV) do “Energoatom” cung cấp được bàn giao cho quân đội Ukraine vào ngày 7/8/2024, tại Netishyn, vùng Khmelnytskyi, Ukraine. Ảnh: UNITED24.

Giới phân tích nhận định, việc mở rộng sản xuất vũ khí tại các nước đối tác đang trở thành một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm tăng năng lực sản xuất, giảm rủi ro do xung đột và thúc đẩy hợp tác với các đồng minh.

Ngoài Litva, nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đang mở rộng hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Latvia, Đan Mạch, Hà Lan và Estonia đã ký các thỏa thuận thúc đẩy phát triển và sản xuất các hệ thống không người lái, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác kỹ thuật. Trên phạm vi toàn khối, tháng 7/2026, Ủy ban châu Âu và Ukraine cũng ký thỏa thuận hợp tác về phát triển năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái, góp phần tăng cường nền tảng công nghiệp quốc phòng của hai bên.

Minh Phương

Nguồn: Euromaidan, RLT.