Israel tuyên bố kế hoạch kiểm soát miền Nam Liban

Theo hãng tin Reuters ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Israel sẽ kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền Nam Liban, kéo dài tới sông Litani, nhằm thiết lập một “vùng an ninh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội, ông Katz lần đầu tiên nêu rõ ý định kiểm soát lãnh thổ có quy mô lên tới gần 1/10 diện tích Liban. Theo đó, lực lượng Israel sẽ kiểm soát các cây cầu còn lại và khu vực an ninh dọc theo sông Litani, con sông đổ ra Địa Trung Hải cách biên giới Israel khoảng 30 km.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại miền Nam Liban, ngày 24/3/2026. Ảnh: Reuters

Động thái trên ngay lập tức vấp phải phản ứng từ lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tổ chức này tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm kiểm soát miền Nam Liban, coi đây là “mối đe dọa mang tính sống còn” đối với quốc gia. Một nghị sĩ cấp cao của Hezbollah khẳng định lực lượng này “không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cảnh báo chính phủ Liban có thể mất thêm lãnh thổ nếu không giải giáp Hezbollah. Kể từ ngày 13/3, Israel đã phá hủy nhiều cây cầu bắc qua sông Litani và san phẳng nhà cửa tại các làng gần biên giới, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch nhằm vào Hezbollah.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các phát biểu trên, cho rằng đây là điều “không ai mong muốn”, đặc biệt đối với người dân miền Nam Liban.

Trong khi đó, thương vong tiếp tục gia tăng. Phía Israel cho biết một phụ nữ nước này đã thiệt mạng do bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa gần biên giới phía Bắc, hai người khác bị thương. Từ khi xung đột leo thang, hai binh sĩ Israel đã thiệt mạng tại Liban.

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 1.070 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đồng thời khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều khu vực dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các cuộc tấn công và lệnh sơ tán.

Vân Bình

Nguồn: Reuters