Israel tăng cường không kích miền Nam Lebanon sau đàm phán rút quân tại Rome

Quân đội Israel đã mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, chỉ một ngày sau khi Beirut và Tel Aviv tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp tại Rome (Italy) về lộ trình Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Israel tăng cường không kích miền Nam Lebanon sau đàm phán rút quân tại Rome. Ảnh: AFP.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), ngày 16/7, các tiêm kích Israel đã tiến hành hai đợt không kích nhằm vào khu vực Al-Deir, thuộc thị trấn Nabatieh al-Fawqa, tỉnh Nabatieh. Các vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực, trong khi nhiều cột khói bốc cao từ các địa điểm bị tấn công.

Cùng ngày, pháo binh Israel cũng nã đạn vào thị trấn Rashaf, trong khi lực lượng trên bộ bị cáo buộc đốt cháy nhiều ngôi nhà và khu đất ở ngoại ô Beit Yahoun, thuộc quận Bint Jbeil. Ngoài ra, các cuộc không kích khác cũng được ghi nhận tại Braashit và Beit Yahoun.

Truyền thông Lebanon cho biết, máy bay không người lái và máy bay quân sự Israel liên tục hoạt động trên bầu trời khu vực Hermel ở phía Đông, tỉnh Akkar ở miền Bắc cũng như vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Đợt tấn công diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa các phái đoàn Lebanon và Israel tại Rome ngày 15/7. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Beirut, hai bên đã thống nhất “cấu trúc và các nguyên tắc triển khai” việc Israel rút quân khỏi hai khu vực thí điểm ở miền Nam Lebanon, với quá trình thực hiện dự kiến bắt đầu trong vài ngày tới.

Lebanon và Israel đã ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian vào ngày 26/6 vừa qua. Ảnh: Anadolu.

Trước đó, ngày 26/6, Lebanon và Israel đã ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, quy định Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi các khu vực đang kiểm soát trên lãnh thổ Lebanon.

Tuy nhiên, việc Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích chỉ một ngày sau vòng đàm phán tại Rome đã làm dấy lên nghi ngại về triển vọng thực thi thỏa thuận. Giới quan sát cho rằng tình hình an ninh tại khu vực biên giới Israel - Lebanon vẫn rất mong manh, trong bối cảnh hai bên chưa thống nhất được thời gian biểu cụ thể cho việc rút quân và vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến các khu vực tranh chấp.

Theo số liệu của giới chức Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bùng phát đã khiến ít nhất 4.324 người thiệt mạng, hơn 12.200 người bị thương và trên 1 triệu người phải sơ tán. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì hiện diện quân sự tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon mà nước này kiểm soát từ nhiều thập niên qua, cũng như các vị trí chiếm giữ trong cuộc xung đột giai đoạn 2023-2024.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.