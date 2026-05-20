Đức triển khai tổ hợp phòng không Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Đức thông báo ngày 19/5, Berlin sẽ triển khai một khẩu đội phòng không Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối tháng 6 đến tháng 9/2026, trong bối cảnh NATO tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn đông nam sau các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Tom Twardy/Bundeswehr.

Khoảng 150 binh sĩ thuộc Trung đoàn phòng không tên lửa số 1 của Đức, đóng tại Husum, sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm phòng không và phòng thủ tên lửa (AMD TF), thay thế đơn vị Mỹ hiện đang đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này sẽ hoạt động trong khuôn khổ Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO (IAMD), phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, việc triển khai diễn ra trong bối cảnh NATO tăng cường cảnh giác tại khu vực sườn phía nam, sau khi hệ thống phòng không của liên minh chặn ít nhất bốn tên lửa đạn đạo được cho là của Iran bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 3.

Binh sĩ Đức dỡ hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất, ngày 23/1/2025, tại Jasionka, Ba Lan. Ảnh: Getty Images.

Một trong số các vụ việc được cho là nhằm vào căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh Adana, nơi có lực lượng Mỹ triển khai. Các sự cố này đã thúc đẩy NATO tăng cường thế trận phòng thủ tên lửa đạn đạo, đồng thời triển khai thêm các hệ thống Patriot của Mỹ tới Adana và Malatya. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo Iran “cũng đang tạo ra mối đe dọa lớn đối với châu Âu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc triển khai thể hiện trách nhiệm chia sẻ trong NATO, trong bối cảnh liên minh tiếp tục đối mặt với áp lực gia tăng về phân bổ gánh nặng an ninh giữa các đồng minh.

Đức từng triển khai hệ thống Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2013–2015 trong khuôn khổ chiến dịch “Active Fence” của NATO, nhằm bảo vệ khu vực biên giới với Syria. Gần đây hơn, đơn vị này đã tham gia bảo vệ trung tâm hậu cần của NATO tại Rzeszów (Ba Lan) trong năm 2025.

Hiện Đức chỉ sở hữu số lượng hạn chế các tổ hợp Patriot, trong khi Berlin liên tục chịu sức ép phải chuyển giao thêm hệ thống cho Ukraine - điều mà nước này vẫn thực hiện, dù ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của chính quân đội Đức.

Thanh Hằng

Nguồn: Defense news.