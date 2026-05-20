Nga bay thử nguyên mẫu tiêm kích Su-57 cấu hình hai chỗ ngồi

Nga đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với nguyên mẫu tiêm kích tàng hình Su-57 cấu hình hai chỗ ngồi, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình máy bay chiến đấu thế hệ 5 của nước này.

Hình ảnh chính thức đầu tiên của biến thể hai chỗ ngồi của tiêm kích Su-57 Felon. Nguồn: Rostec.

Theo Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC), chuyến bay được thực hiện ngày 19/5/2026 với phi công thử nghiệm kỳ cựu, Anh hùng nước Nga Sergei Bogdan điều khiển. Hoạt động bay diễn ra sau một số thử nghiệm lăn trên mặt đất trước đó.

Phía Nga cho biết nguyên mẫu được cải tiến từ khung thân Su-57 thử nghiệm hiện có, mang số hiệu “055 Blue”, được cho là biến thể tái thiết từ mẫu T-50-5R - từng bị hư hại trong sự cố cháy động cơ tại sân bay Zhukovsky năm 2014 và sau đó được khôi phục. Theo UAC, chuyến bay đầu tiên diễn ra bình thường, đúng theo kế hoạch thử nghiệm, không ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể.

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho biết, Su-57 cấu hình hai chỗ ngồi không chỉ phục vụ huấn luyện phi công mà còn được phát triển như một nền tảng tích hợp chỉ huy - điều phối tác chiến, hỗ trợ phối hợp các biên đội hỗn hợp gồm máy bay có người lái và không người lái.

Hình ảnh rõ nét tiêm kích Su-57 một chỗ ngồi (phía trước) và Su-57D hai chỗ ngồi. Nguồn: UAC.

Theo thiết kế, ghế sau dành cho sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí, có nhiệm vụ hỗ trợ điều phối các phương tiện bay không người lái chiến đấu và tham gia xử lý các nhiệm vụ tác chiến phức tạp hơn.

Tập đoàn Rostec cho biết máy bay có thể được sử dụng không chỉ cho huấn luyện mà còn để tổ chức, điều hành hoạt động tác chiến trong một hệ thống chỉ huy - kiểm soát thống nhất giữa các phương tiện có người lái và không người lái trên không.

Cấu hình này được đánh giá tương đồng với xu hướng phát triển máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi J-20S của Trung Quốc, nhằm tăng cường khả năng phối hợp trong tác chiến mạng và tác chiến hiện đại.

Nga hiện chưa công bố kế hoạch sản xuất hoặc số lượng cụ thể đối với biến thể Su-57 hai chỗ ngồi. Một số nguồn phân tích cho rằng, phiên bản này có thể hướng tới phục vụ cả nhiệm vụ huấn luyện và tiềm năng xuất khẩu trong tương lai.

Thanh Hằng

Nguồn: Defence-Blog.