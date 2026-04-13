Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến chống lại Liban vẫn tiếp diễn

Ngày 12/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban vẫn sẽ tiếp diễn, bất chấp những kết quả đạt được trước đó.

Ảnh: Scmp.

Phát biểu trong chuyến thăm miền Nam Liban, nơi lực lượng bộ binh Israel đã tiến vào tháng trước và đang giao tranh với phong trào Hezbollah, ông Netanyahu mô tả lãnh thổ Liban là một vùng đệm, đồng thời nói: “Xung đột tiếp diễn, bao gồm cả bên trong khu vực an ninh ở Liban”.

Lực lượng bộ binh Israel đã tiến vào miền Nam Liban từ tháng 3, trong bối cảnh tình hình đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn đang gia tăng. Ông Netanyahu cho biết các binh sĩ tại đây đã “ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, đẩy lùi mối đe dọa từ hỏa lực chống tăng và đồng thời xử lý các vụ phóng rocket, nhưng vẫn còn công việc phải làm.”

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nhấn mạnh, lực lượng Israel sẽ không rút lui trừ khi hỏa lực rocket của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel chấm dứt. Ảnh: i24news.

Cùng đi với ông Netanyahu có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir.

Bộ trưởng Quốc phòng Israe Katz cho biết, quân đội đã phát động một chiến dịch mới nhằm phá hủy toàn bộ nhà cửa tại các làng dọc biên giới Israel - Liban, đồng thời nhấn mạnh, lực lượng Israel sẽ không rút lui trừ khi hỏa lực rocket của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel chấm dứt. Ông đồng thời tuyên bố: “Tất cả cư dân bị cấm trở về phía nam sông Litani. Để đảm bảo an ninh cho miền bắc Israel, chúng tôi nghiêm cấm việc hồi hương.” Ông nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là giải giáp Hezbollah.”

Chuyến thăm của thủ tướng Israel cùng các tướng lĩnh quân đội diễn ra trước các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Liban dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này tại Mỹ.

Trong diễn biến mới nhất ngày 13/4, Lực lượng Hezbollah đã bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban. Ông Mahmud Kumati, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính trị của Hezbollah nói rằng, chính sức ép từ Iran, chứ không phải sáng kiến của Mỹ hoặc Israel, đã buộc Israel phải tham gia đàm phán. Ông Kumati cho biết Hezbollah không kỳ vọng sẽ có bất kỳ kết quả tích cực nào từ các cuộc đàm phán này. Trước đó, Israel đã tuyên bố rằng Hezbollah sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận này.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.