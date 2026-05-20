Mỹ 'không vội' gia hạn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump “không vội” gia hạn thỏa thuận tạm hoãn áp thuế và thương mại khoáng sản thiết yếu với Trung Quốc, vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 11 tới.

Phát biểu bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo tài chính G7 tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tin rằng, Trung Quốc sẽ chấp nhận việc Mỹ khôi phục các mức thuế quan trước đây thông qua các mức thuế mới theo Mục 301, miễn là các mức thuế này không bị đẩy lên cao hơn. Đề cập đến thỏa thuận tạm hoãn áp thuế ký hồi tháng 11/2025, ông Bessent nhận định phía Mỹ không vội gia hạn vì tình hình hiện tại vẫn đang ổn định.

Ông cho biết, dù Trung Quốc đã có những bước đi thỏa đáng, nhưng vẫn chưa hoàn thành xuất sắc các cam kết về khoáng sản thiết yếu. Do đó, hai bên sẽ có các cuộc gặp tiếp theo để thảo luận về vấn đề này.

Đánh giá về kết quả đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vừa qua, ông Bessent cho rằng, thành tựu quan trọng nhất là việc thiết lập được các nghị định thư với Trung Quốc về quản lý thương mại, đầu tư và trí tuệ nhân tạo. Những nội dung này sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Theo sáng kiến “Ủy ban Thương mại”, bước đầu hai bên sẽ xác định danh mục các mặt hàng không mang tính chiến lược có tổng trị giá khoảng 30 tỷ USD để tiến hành hạ hoặc xóa bỏ thuế quan. Bên cạnh đó, “Hội đồng Đầu tư” song phương sẽ được thành lập nhằm kiểm soát dòng vốn đầu tư hai chiều, tập trung sàng lọc các thương vụ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước khi đưa lên Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS).

Về trí tuệ nhân tạo, ông Bessent cho biết hai nước dự kiến bắt đầu tham vấn về các quy tắc kiểm soát AI trong vòng bốn đến tám tuần tới, nhằm ngăn chặn sự phổ biến của các mô hình AI mạnh đến các tổ chức phi nhà nước, mối lo ngại ngày càng lớn trong bối cảnh các hệ thống AI tiên tiến có thể bị lợi dụng để tăng cường năng lực tấn công mạng.

Dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Washington để hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 9. Bộ trưởng Bessent cho biết, trước khi hội nghị thượng đỉnh này diễn ra, ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp phía Trung Quốc là Phó Thủ tướng Hà Lập Phong để làm việc về các chi tiết cụ thể hơn liên quan đến các vấn đề thương mại.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Mezha.