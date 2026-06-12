Israel mở rộng phạm vi kiểm soát tại miền Nam Lebanon

Quân đội Israel ngày 11/6 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực thung lũng Wadi Saluki ở miền Nam Lebanon, qua đó mở rộng phạm vi lãnh thổ do Tel Aviv kiểm soát tại quốc gia Arab này.

Hình ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố cho thấy binh lính IDF đang hoạt động tại sông Litani ở khu vực phía đông nam Lebanon. Ảnh: Timesofisrael.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ, các lực lượng nước này đã hoàn tất chiến dịch nhằm đạt được “quyền kiểm soát tác chiến” và rà soát khu vực phía Bắc sông Saluki, cách biên giới Israel khoảng 10 km. Tuyên bố cho rằng, khu vực này đã được Hezbollah sử dụng để triển khai các thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel cho hay đã phá hủy hàng trăm cơ sở hạ tầng của Hezbollah, tiêu diệt hơn 50 người và thu giữ nhiều kho vũ khí trong quá trình chiến dịch.

Quân đội Israel đã tiếp tục chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Lebanon kể từ sau vụ tấn công xuyên biên giới do Hezbollah tiến hành ngày 2/3. Theo các quan chức Lebanon, các cuộc tấn công đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng, hơn 11.400 người bị thương và trên 1 triệu người phải rời bỏ nơi ở.

Israel hiện kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Lebanon, trong đó có những khu vực đã bị chiếm giữ trong nhiều thập kỷ và những khu vực khác được kiểm soát trong cuộc xung đột trước đó giai đoạn 2023-2024. Trong chiến dịch hiện nay, lực lượng Israel đã tiến sâu hơn 10 km vào lãnh thổ Lebanon, đánh dấu đợt tiến quân sâu nhất kể từ khi Israel rút khỏi miền Nam Lebanon vào năm 2000.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 11/6 nhấn mạnh rằng, tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột cần nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao, bảo đảm tôn trọng đầy đủ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập chính trị của Lebanon. Ảnh: TheCradleMedia.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 11/6 nhấn mạnh rằng, tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột cần nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao, bảo đảm tôn trọng đầy đủ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập chính trị của Lebanon. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Guterres cũng kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện, đồng thời ủng hộ việc chính phủ Lebanon là lực lượng duy nhất nắm giữ và kiểm soát vũ khí trên lãnh thổ nước này.

Thanh Vân